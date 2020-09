El efecto de like para Apple que es furor en Twitter

https://twitter.com/porquetendencia/status/1305869828176187393 #AppleEvent:

Por el hashtag creado para la presentación de Apple y por el efecto que produce darle 'me gusta' a tweets que lo contienen pic.twitter.com/k63da29YrI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 15, 2020

Rápidamente se volvió furor la nueva animación, como suele suceder cada vez que Twitter realiza algo de este estilo, y miles de personas comenzaron a compartir la novedad con publicaciones donde comentaban la capacidad de activar la animación con el simple hecho de dar like a un tuit.

Esta no es la primera vez que se hace algo de este estilo, con animaciones similares presentadas los días que se reanudó la NBA, que al dar like se mostraba la animación de una pelota de basquet, o cuando se presentó la nueva versión del videojuego Dragon Quest, donde se veía un pequeño slime en lugar del clásico corazón rojo. Ahora también está activado un efecto interesante al dar like a las publicaciones que tengan el hashtag #JuntosSomos o #BlackJoy.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1305921966604517377 #JuntosSomos:

Por el efecto que produce darle 'me gusta' a tweets con ese hashtag pic.twitter.com/Tr5erNzBDc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 15, 2020

En cuanto al evento de Apple, durante la presentación se mostraron las últimas novedades relacionadas a los nuevos SmartWatch, Ipads, aplicaciones de fitness y el sistema operativo IpadOS 14.