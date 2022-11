Trenes: importante cambio en el sistema de reserva de pasajes

“Venimos trabajando desde hace varios meses para evitar esto que llaman los ‘trenes fantasma’, con el objeto de que la gente que a último momento decide no viajar esté obligada a liberar ese espacio 24 o 72 horas antes y así facilitar el acceso a alguien que esté urgido de viajar”, dijo Martín Marinucci, titular de Trenes Argentinos.

Así, mañana desde las 6 estarán disponibles los boletos a Rosario, Córdoba y Tucumán; el martes 15 los que van a Junín, Justo Daract, Bragado y Pehuajó, mientras que el 19 de noviembre los que conectan Plaza Constitución con Mar del Plata y General Guido con Divisadero de Pinamar.

“Con el nuevo sistema de reservas, en caso de que el pasajero decida no realizar el viaje, ese lugar será puesto a la venta para que no quede libre y el pasajero podrá iniciar el trámite para la devolución del dinero o el cambio de fecha”, sostuvo Marinucci.

“No hay tal tren fantasma, nuestro sistema de ventas es personalizado y no es posible que eso suceda, no al menos en la forma en que lo están denunciando. No obstante, y precisamente para evitar este tipo de situación, es que hemos trabajado para implementar este nuevo sistema, que hará que aquél que, por alguna razón, no puede viajar, lo avise con anticipación a los fines de poder derivar ese lugar a otro pasajero”, indicó Marinucci. En cuanto a las novedades para este verano, el funcionario anticipó que el servicio a Mar del Plata va a contar con bandejas automovileras, para que el pasajero pueda viajar con su vehículo o, simplemente, enviar su auto por tren no siendo necesariamente usuario del tren”.

Los precios de los pasajes son: