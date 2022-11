Un “arbolito” para cerrar la competencia nacional

La Competencia Oficial cierra hoy con “How To Blow Up A Pipeline” (Daniel Goldhaber, EE.UU.), donde un grupo de ambientalistas extremos decide volar un oleoducto. Hay un libro con ese título, del ecomarxista Andreas Malm, que por suerte no es un tutorial, no explica cómo reventar un oleoducto, pero expone razones teóricas para hacerlo, y la película se inspira en esas páginas. Alguien que la vio en otro festival (ya pasó por cuatro) dice que “tiene un enfoque optimista del movimiento climático”, y otro echa más leña al fuego: “Lo que tiene de genial es que nos engancha rápidamente a la causa”. Veremos qué quisieron decir con eso.