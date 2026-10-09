Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y hay alerta de tsunami en 9 países + Agregar ámbito en









El sismo ocurrió este viernes y tuvo su epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en el centro-sur panameño. Se reportó un alerta de tsunami para el Pacífico oriental.

El terremoto ocurrió cerca de Pitaloza Arriba, a 33 km de profundidad.

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes y provocó escenas de pánico y evacuaciones en la capital del país. El movimiento telúrico también se sintió en distintas ciudades de Colombia y Costa Rica, donde habitantes de varios departamentos reportaron la intensidad del temblor.

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Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo había sido estimado inicialmente en magnitud 8, pero el organismo revisó posteriormente el registro y lo estableció en 7,6. El epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en el centro-sur de Panamá.

Hasta el momento, no se habían reportado víctimas ni daños materiales. En la capital panameña, cientos de personas abandonaron edificios ante el temor generado por el movimiento, según informó la agencia de noticias AFP.

Cómo se sintió el terremoto en Colombia El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el temblor se registró pasadas las 12.56 y que, debido a sus características, fue percibido en distintas ciudades del país.

De acuerdo con el organismo, el epicentro se localizó en Pitaloza Arriba, en el corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos, en la provincia panameña de Herrera. La profundidad reportada fue de 33 kilómetros.

En departamentos como Chocó y Antioquia, usuarios de redes sociales compartieron reportes sobre el movimiento, que generó momentos de preocupación y evacuaciones. Un potente terremoto de magnitud preliminar 8,0 sacude Panamá, con epicentro cerca de Tonosí, según el Instituto de Geociencias. pic.twitter.com/14tzdzzNUx — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) October 9, 2026 ¿Hay alerta de tsunami? El Servicio Geológico de Estados Unidos informó sobre una alerta de tsunami para el Pacífico oriental tras el terremoto. En Colombia, en tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) comunicó que la Dirección General Marítima (Dimar) evaluó la posible amenaza para la costa Pacífica y descartó la existencia de peligro. Los países bajo alerta son Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. La evaluación se realizó luego del sismo, cuya magnitud había sido estimada en 8 por las autoridades panameñas, con referencia a una ubicación situada a 61 kilómetros de Las Tablas. La UNGRD pidió a la población mantenerse atenta a las comunicaciones oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.