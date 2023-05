Uñac, duro contra Corte, mientras JxC busca paralizar la votación

En paralelo, el resto de los actores movieron sus fichas para intentar bloquear el anuncio del Tribunal Electoral que mantuvo los comicios del domingo en el resto de las categorías no alcanzadas por la decisión de la Corte: diputados provinciales, intendentes y concejales. Al anuncio del principal referente de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, se sumaron planteos que fueron rechazados por el tribunal. Uno de ellos también llegó desde Unidos por San Juan (ex Juntos por el Cambio), desde el sublema del candidato de Marcelo Arancibia. El segundo partió desde el seno del peronismo: José Luis Gioja, del sublema San Juan Vuelve, quien iba a competir dentro del Frente San Juan por Todos contra el sublema oficialista que llevaba la candidatura de Uñac.

Los señalamientos, de algún modo, fueron replicados por Uñac: intromisión en los asuntos provinciales con daños al federalismo, la demora en la decisión cuando el expediente reposa en la Corte desde hace casi un mes, y la variable política: sospechas sobre la intención de los jueces de evitar una oleada de victorias FdT. Al favoritismo de arranque en San Juan y Tucumán se sumaban las contiendas que sí se llevarán a cabo en La Pampa, Tierra del Fuego y Salta este domingo, con grandes posibilidades de triunfos de aliados a la Casa Rosada.

“Sería institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tomara decisiones de forma conjunta con dirigentes políticos en torno a elecciones de las provincias argentinas. Lamento que una decisión externa, inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias y desconsiderada de nuestra autonomía, suspenda y altere nuestro proceso electoral”, dijo en un mensaje público y con aplomo. En ese marco, apuntó contra la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, aunque sin nombrarla, pero leyó el tuit que la referente del PRO difundió luego de conocida la noticia: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac”.

Tras llamar a votar masivamente el domingo en las categorías en juego, Uñac llegó a la sede del PJ, donde, eufórico, afirmó: “Yo no me arrodillo ante nadie. Que me saquen de la candidatura si quieren”, dijo Uñac en una reunión con la militancia. Luego expresó que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia “son irrespetuosos”. “Pero no del gobernador, sino de las autonomías provinciales y son más irrespetuosos de los sanjuaninos que desde acá queremos construir la Patria”.

La oposición y Gioja, rival en el lema peronista, afirman desde sus trincheras que las elecciones al menos para diputados provinciales deberían suspenderse también, de acuerdo a la letra de la Constitución provincial.