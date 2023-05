Wall Street: subió el Nasdaq, por apuesta de inversores a la IA

Similar tendencia mostraron los pesos pesados de la IA, como Microsoft Corp y Alphabet Inc, que subieron un 3,85% y un 2,13%, respectivamente, mientras que el índice de semiconductores SE de Filadelfia avanzó un 4,6%, hasta su nivel más alto en más de un año.

Otras empresas de chips, como Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc y Broadcom Inc ganaron entre un 11,16% y 5,28% respectivamente. Intel Corp, restó un 5,19%.