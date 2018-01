El 2017 cerró con fusiones y adquisiciones de empresas por u$s 2.900 millones

Unas 31 operaciones de fusión o adquisición de empresas se registraron a lo largo de 2017, por unos 2.900 millones de dólares, se informó hoy.



Los sectores más activos, analizando por cantidad de transacciones, fueron: energía 26%, minería 19%, industria 13% y alimentos y bebidas 10%.



A nivel América Latina, Brasil ocupa el primer lugar en transacciones con el 54%, mientras que Argentina se ubica en el segundo puesto con el 16% de los mismos.



En plena negociación para 2018, se estiman que las transacciones fusiones y adquisiciones (M&A, por su acrónimo en inglés) podrían alcanzar los 11 millones de dólares.



Ese valor puede ser mucho más importante considerando que hay muchas transacciones cuyos montos no han sido informados, dijo la asesora financiera First Capital Group en un informe.



Esto reafirma que el sector energético ha sido sin duda el principal protagonista de las fusiones y adquisiciones en Argentina durante 2017, indica el informe.



Luego de un 2016 convulsionado, en el que se destacaron la volatilidad de las Bolsas, cambios de modelos económicos y sorpresas electorales; durante 2017 se pudo observar una recuperación del crecimiento mundial.



La actividad de M&A acompañó esta tendencia y parecía que iba a continuar con el crecimiento durante el primer cuatrimestre del 2017.



Esa tendencia sufrió una pequeña baja durante los dos cuatrimestres siguientes, probablemente como consecuencia de factores como la adopción de ciertas medidas proteccionistas por parte de Estados Unidos, y la incertidumbre política europea en varias elecciones claves.



No obstante la actividad se mantuvo estable, más allá de los vaivenes que sufrió durante el año.



La actividad en la región ha sufrido una importante caída en el número de transacciones, como consecuencia de inestabilidad política y económica.



No obstante, la participación de la actividad en Argentina respecto al total de América Latina, tuvo un leve crecimiento.