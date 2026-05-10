En un partido para el infarto que pasó por todos los estados de ánimo, River eliminó a San Lorenzo en el Monumental y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura. El Millonario empató el encuentro 2-2 en la última jugada del segundo tiempo extra y, gracias a dos atajadas de Santiago Beltrán en la definición, logró avanzar de ronda.
Para el infarto: River eliminó a San Lorenzo por penales y avanzó a cuartos de final
El Millonario se impuso ante el Ciclón en una noche inolvidable en el Monumental. Los dirigidos por Eduardo Coudet lo empataron 2-2 en la última y ganaron en una dramática definición desde los doce pasos.
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Con este resultado, los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet esperan por el ganador del duelo entre Vélez Sársfield y Gimnasia de la Plata. El encuentro se disputará en el Monumental este miércoles desde las 21.30. En cuanto a la Copa Sudamericana, el equipo volverá a presentarse el miércoles 20, cuando reciba a RB Bragantino.
Por su parte, San Lorenzo jugará el mismo miércoles 20 por la misma competencia contra el Santos de Neymar en Brasil, con el objetivo de sellar su clasificación a los octavos de final.
River lo empató en la última y eliminó por penales a San Lorenzo
Después de haber ganado por Copa Sudamericana en la última jugada y con un jugador de campo como arquero, River volvió a vivir otra noche inolvidable en el Monumental, en un partido con emociones de todo tipo y un desarrollo tan dramático como cambiante.
El Millonario dominó el desarrollo del juego en el primer tiempo con la posesión de la pelota y una agresiva presión a la hora de recuperar el balón. No obstante, le faltaba la puntada final para concretar las ocasiones. A los 31, Matías Realli le entró fuerte a Tomás Galván y tras la revisión del VAR, el árbitro Sebastián Zunino decidió expulsarlo y dejar al Ciclón con uno menos.
A pesar de la desventaja numérica, San Lorenzo golpeó primero: a los 37, Rodrigo Auzmendi apareció de cabeza para abrir el marcador justo antes del descanso. En el complemento, Eduardo “Chacho” Coudet movió el banco y mandó a la cancha a Juan Fernando Quintero, que con el correr de los minutos se transformaría en una pieza determinante.
A los 10 minutos del complemento, River logró igualar el marcador gracias a un exquisito pase de Quintero que habilitó a Marcos Acuña dentro del área para que defina de volea para poner el 1-1 y llegar al alargue.
Ya en el suplementario, el Ciclón encontró una pelota parada a los 4 minutos que encontró la cabeza del juvenil Fabricio López, que puso el 2 a 1. Con la desventaja en el alargue, el clima en el Monumental se tensó al máximo. La impaciencia bajó desde las tribunas y los hinchas estallaron contra los futbolistas, con el clásico "que se vayan todos".
Casi como si fuese una respuesta inmediata, apareció el golpe de vida: cuando parecía que San Lorenzo se iba a quedar con el partido, Quintero volvió a ser protagonista con un centro venenoso que, tras un pique extraño en el área, terminó metiéndose en el segundo palo para el 2-2 agónico que llevó todo a los penales.
En la definición, San Lorenzo arrancó mejor y parecía inclinar la balanza, con aciertos de Manuel Insaurralde, Guzmán Corujo y Diego Herazo, mientras River sufría con los fallos de Giuliano Galoppo y Kendry Páez. Pero el desenlace volvió a cambiar de dueño en cuestión de segundos: Santiago Beltrán se convirtió en héroe al taparle el penal a Gregorio Rodríguez, Ignacio Perruzzi la tiró desviada y Mathías De Ritis estrelló su remate en el palo tras el toque del arquero.
Así, en una montaña rusa de emociones, River terminó sellando una clasificación tan sufrida como inolvidable en el Monumental y espera por Vélez o Gimnasia por el duelo de cuartos de final.
Formaciones River vs San Lorenzo
River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero y Acuña; Moreno; Maxi Meza, Vera y Galván; Driussi y Colidio. DT: Eduardo Coudet
San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña y Montenegro; Tripichio, Rattalino, Insaurralde y De Ritis; Barrios; Reali y Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez
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