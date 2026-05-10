Para el infarto: River eliminó a San Lorenzo por penales y avanzó a cuartos de final

El Millonario se impuso ante el Ciclón en una noche inolvidable en el Monumental. Los dirigidos por Eduardo Coudet lo empataron 2-2 en la última y ganaron en una dramática definición desde los doce pasos.

En un partido para el infarto, River eliminó a San Lorenzo por penales y avanzó a cuartos.

En un partido para el infarto que pasó por todos los estados de ánimo, River eliminó a San Lorenzo en el Monumental y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura. El Millonario empató el encuentro 2-2 en la última jugada del segundo tiempo extra y, gracias a dos atajadas de Santiago Beltrán en la definición, logró avanzar de ronda.

Con este resultado, los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet esperan por el ganador del duelo entre Vélez Sársfield y Gimnasia de la Plata . El encuentro se disputará en el Monumental este miércoles desde las 21.30. En cuanto a la Copa Sudamericana , el equipo volverá a presentarse el miércoles 20 , cuando reciba a RB Bragantino.

Por su parte, San Lorenzo jugará el mismo miércoles 20 por la misma competencia contra el Santos de Neymar en Brasil, con el objetivo de sellar su clasificación a los octavos de final.

Embed - EL MILLONARIO Y UNA DRAMÁTICA CLASIFICACIÓN POR PENALES | River 2 (4)-(3) 2 San Lorenzo | RESUMEN

Después de haber ganado por Copa Sudamericana en la última jugada y con un jugador de campo como arquero, River volvió a vivir otra noche inolvidable en el Monumental, en un partido con emociones de todo tipo y un desarrollo tan dramático como cambiante.

El Millonario dominó el desarrollo del juego en el primer tiempo con la posesión de la pelota y una agresiva presión a la hora de recuperar el balón. No obstante, le faltaba la puntada final para concretar las ocasiones. A los 31, Matías Realli le entró fuerte a Tomás Galván y tras la revisión del VAR, el árbitro Sebastián Zunino decidió expulsarlo y dejar al Ciclón con uno menos.

A pesar de la desventaja numérica, San Lorenzo golpeó primero: a los 37, Rodrigo Auzmendi apareció de cabeza para abrir el marcador justo antes del descanso. En el complemento, Eduardo “Chacho” Coudet movió el banco y mandó a la cancha a Juan Fernando Quintero, que con el correr de los minutos se transformaría en una pieza determinante.

Embed ⚽️ HERMOSO CABEZAZO DE RODRIGO AUZMENDI.



Después de que #SanLorenzo se haya quedado con uno menos. pic.twitter.com/NZEoWwtQPR — Román (@RomanKotler) May 10, 2026

A los 10 minutos del complemento, River logró igualar el marcador gracias a un exquisito pase de Quintero que habilitó a Marcos Acuña dentro del área para que defina de volea para poner el 1-1 y llegar al alargue.

Embed "Acuña":

Por su gol a San Lorenzo en los octavos de final del #TorneoApertura pic.twitter.com/7UmhD8OsGs — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 10, 2026

Ya en el suplementario, el Ciclón encontró una pelota parada a los 4 minutos que encontró la cabeza del juvenil Fabricio López, que puso el 2 a 1. Con la desventaja en el alargue, el clima en el Monumental se tensó al máximo. La impaciencia bajó desde las tribunas y los hinchas estallaron contra los futbolistas, con el clásico "que se vayan todos".

Embed CENTRO DE FACUNDO GULLI Y GRAN CABEZAZO DE FABRICIO LÓPEZ PARA EL 2-1 DE SAN LORENZO ANTE RIVER PLATE EN EL MÂS MONUMENTAL. pic.twitter.com/5QIA6xWGiY — dataref (@dataref_ar) May 11, 2026

Casi como si fuese una respuesta inmediata, apareció el golpe de vida: cuando parecía que San Lorenzo se iba a quedar con el partido, Quintero volvió a ser protagonista con un centro venenoso que, tras un pique extraño en el área, terminó metiéndose en el segundo palo para el 2-2 agónico que llevó todo a los penales.

Embed En el Monumental sonaba "QUE SE VAYAN TODOS". Ultima pelota del partido, centro de Juanfer Quintero y termina en gol.



EMPATÓ RIVER EN LA ULTIMA 2-2 ANTE SAN LORENZO pic.twitter.com/goMyZUwjBp — Toto (@palertermo) May 11, 2026

En la definición, San Lorenzo arrancó mejor y parecía inclinar la balanza, con aciertos de Manuel Insaurralde, Guzmán Corujo y Diego Herazo, mientras River sufría con los fallos de Giuliano Galoppo y Kendry Páez. Pero el desenlace volvió a cambiar de dueño en cuestión de segundos: Santiago Beltrán se convirtió en héroe al taparle el penal a Gregorio Rodríguez, Ignacio Perruzzi la tiró desviada y Mathías De Ritis estrelló su remate en el palo tras el toque del arquero.

Embed Hoy River tuvo la suerte del campeon.

-Lo empato en la última JUGADA del ALARGUE.

-San lorenzo en los penales tuvo 3 MATCHPOINTS.

-Erro los 3 penales SEGUIDOS.

-Y el ÚLTIMO PENAL recorre toda la LÍNEA del arco. pic.twitter.com/WXG2Uk5si4 — LichaQac (@LichaQac) May 11, 2026

Así, en una montaña rusa de emociones, River terminó sellando una clasificación tan sufrida como inolvidable en el Monumental y espera por Vélez o Gimnasia por el duelo de cuartos de final.

Formaciones River vs San Lorenzo

River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero y Acuña; Moreno; Maxi Meza, Vera y Galván; Driussi y Colidio. DT: Eduardo Coudet

San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña y Montenegro; Tripichio, Rattalino, Insaurralde y De Ritis; Barrios; Reali y Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez