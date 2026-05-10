La tragicomedia mexicana de Netflix que se convirtió en furor a solo días de su estreno en la plataforma

Una producción de habla hispana atrapó al público con una historia llena de ambición, secretos y negocios turbios.

Las producciones latinoamericanas están creciendo dentro del catálogo de Netflix y cada semana aparecen nuevos títulos que logran captar la atención de miles de usuarios. En los últimos días, una película mexicana empezó a hacerse notar entre las más vistas gracias a una trama llena de humor negro, crítica social y personajes únicos.

Con una mirada que apunta al poder, la corrupción y la obsesión por alcanzar el éxito, esta producción se instaló entre las tendencias de la plataforma . El film, dirigido por Gerardo Naranjo, aborda situaciones absurdas con momentos tensos, mientras que construye una historia que retrata distintos aspectos de la realidad mexicana actual.

Con humor y tensión, le película supo posicionarse entre las más vistas de la plataforma.

La película sigue la vida de José Sánchez , un hombre carismático con una gran capacidad para convencer a cualquiera con palabras, aunque también está marcado por una larga serie de fracasos comerciales. Después de atravesar una situación económica complicada, un hecho inesperado cambia su destino y lo empuja hacia el mundo de la política corrupta .

A partir de ese momento, José adopta el apodo de "El Serpiente" y se vuelve influyente dentro de un ambiente lleno de acuerdos secretos y traiciones constantes. Entonces, lo que empieza como una oportunidad para salir adelante, lo termina convirtiendo en una figura temida y muy influyente.

La trama entretiene porque permite que el espectador vea las negociaciones peligrosas y los vínculos familiares tensos en medio de una trama absurda. El personaje principal intenta mantener su lugar dentro de un sistema despiadado donde cada movimiento puede costarle caro.

El Yerno La producción toca temas serios como la corrupción pero de una manera irreverente. Gentileza - Netflix

Además, la producción recibió atención antes de su llegada a Netflix porque integró la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición número 41. Ahí mismo compitió por el Premio Mezcal y tuvo una proyección especial junto al director y gran parte del elenco principal. Detrás de cámara, la dirección quedó a cargo de Gerardo Naranjo, pero la fotografía estuvo en manos de Diego Tenorio y la música original fue compuesta por Tomás Barreiro.

El proyecto cuenta también con la participación del reconocido guionista y productor James Schamus, mientras que la producción quedó en manos de Fábula, la compañía creada por Pablo y Juan de Dios Larraín. La película aterrizó en Netflix el 1 de mayo y en pocos días logró posicionarse entre los contenidos más elegidos por los suscriptores.

Netflix: tráiler de El Yerno

Embed - El yerno | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: elenco de El Yerno