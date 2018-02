La inflación en la Ciudad fue del 1,6% en enero (en 12 meses llegó al 25,8%)

El costo de vida de los consumidores porteños registró un alza del 1,6 por ciento mensual en enero y acumuló así un incremento del 25,8% en los últimos doce meses.



Así lo señaló este miércoles el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) difundido por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda porteño.



El acumulado de inflación de los últimos doce meses se ubicó 0,3 puntos porcentuales por debajo de diciembre, un mes en el que se observó un recalentamiento de precios impulsado por las tarifas y los combustibles.



El indicador de enero fue impulsado por la estacionalidad de las vacaciones de verano, dado que el ítem que más suba de precios registró fue el de Restaurantes y Hoteles con un ajuste del 3,5%.



Le siguieron Bienes y servicios varios, con un incremento del 3,4%; Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un alza del 2,3%; y recreación y cultura (también por las vacaciones) con un 2,2%.



La Dirección de Estadística porteña señaló que la variación del IPCBA durante de enero respondió principalmente a las subas observadas en las divisiones: Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura, que en conjunto aportaron 1,24 puntos porcentuales al alza general.



Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1,8% promedio, contribuyendo con 0,29 puntos a la variación mensual del nivel general.

Se observaron alzas generalizadas al interior de la división, destacándose por su incidencia los aumentos en los siguientes grupos: Verduras, tubérculos y legumbres (5,6%), Pan y cereales (1,4%), Frutas (3,8%) y Carnes y derivados (0,9%).



• Mantener la casa, lo que más se encareció en el año

.

En términos interanuales, las divisiones vivienda, agua, electricidad y otros combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas continuaron siendo las principales responsables de la variación de los precios minoristas.



Esos rubros explicaron el 43,1% de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA).



La desaceleración de la trayectoria interanual del IPCBA respondió principalmente al comportamiento de las divisiones Equipamiento y mantenimiento del hogar y Prendas de vestir y calzado, que redujeron su ritmo de suba hasta 19,2% interanual y 14,6%, respectivamente.



Por otra parte, los bienes y servicios Estacionales se elevaron 2,4%, desándose los aumentos en las verduras y frutas frescas y en los servicios relacionados con el turismo (hoteles, paquetes vacacionales y pasajes aéreos), contrarrestados en parte por las caídas en los precios de las prendas de vestir. La trayectoria interanual de este agregado se aceleró hasta 20,0% i.a. (+0,8 p.p.).



Por último, los ítems Regulados promediaron una suba de 0,7%, explicada principalmente por los aumentos en los precios de los cigarrillos, de los combustibles para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, por el arrastre que dejó el incremento de los peajes en el mes de diciembre. En términos interanuales, esta agrupación marcó una desaceleración hasta 41,8% i.a. (-0,8 p.p.).