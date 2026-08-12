Reunión histórica del rock: Ritchie Blackmore volverá a tocar con Deep Purple por primera vez en 30 años

La última actuación de Blackmore con Deep Purple fue en 1993, durante la gira de presentación de "The Battle Rages On..."

Ritchie Blackmore se reunirá con Deep Purple esta noche (12 de agosto) en Wantagh, Nueva York. Esta será la primera vez que el guitarrista suba al escenario con el grupo, fundamental de la historia del rock, que cofundó en más de tres décadas.

"Bueno, es un secreto y no quiero que nadie lo sepa, pero probablemente me levante y haga un bis con la banda Deep Purple", reveló Blackmore, de 81 años, durante una transmisión en vivo de Instagram el martes (11 de agosto) junto a su esposa Candice Night. "Pero no se lo puedes contar a nadie, y sé que esto se mantendrá en secreto. ¿Y así será? Supongo que sí".

La última actuación de Blackmore con Deep Purple fue en 1993, durante la gira de presentación de "The Battle Rages On..." . Había reformado Deep Purple en 1984, tras liderar la banda original desde 1968 hasta 1975.

El actual líder de Deep Purple, Ian Gillan , el bajista Roger Glover y el incondicional baterista cofundador Ian Paice también formaron parte de la última alineación de Blackmore con el grupo. Aparte de un breve regreso con Rainbow , la banda sucesora de Deep Purple, a mediados de la década de 2010, desde entonces se ha centrado en la música de ferias medievales con Blackmore's Night .

"En realidad llamé... bueno, no lo llamé, le envié mi paloma mensajera a Ian Gillan en Portugal, donde vive actualmente", añadió Blackmore. "Y le pregunté: '¿Qué te parecería si subiera al escenario solo para un bis? Solo una de las canciones . No quiero molestar'".

Blackmore dijo que le aseguró a Gillan que no había "ninguna presión" y que cualquier aparición sería simplemente por "los viejos tiempos". "Así que pareció encantarle la idea, se la propuso a la banda, le dio el visto bueno y parece que podríamos hacerlo", dijo Blackmore, de 81 años.

Blackmore también explicó que su técnico de sonido ya se había adelantado para preparar todo para el concierto de Deep Purple en el Northwell at Jones Beach Theater. Blackmore vive en Long Island, Nueva York, con Night y sus hijos.

"Espero poder competir con el actual guitarrista de Deep Purple, Simon McBride", admitió Blackmore, "porque veo que tiene amplificadores muy potentes detrás... Es un guitarrista muy bueno, al igual que lo fue y sigue siendo Steve Morse, el antiguo sustituto de Deep Purple, un guitarrista excepcional".