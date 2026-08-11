Plazo fijo: ¿cúanto ganás al invertir $2.000.000 durante 30 días?

Las tasas varían según la entidad y permiten calcular cuánto dinero se obtiene al finalizar una colocación de un mes.

El plazo fijo tradicional continúa siendo una alternativa elegida por quienes buscan colocar pesos durante un período determinado y conocer de antemano el rendimiento que obtendrán. Para una inversión de $2.000.000 , la ganancia final depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada banco.

Durante febrero de 2026, las entidades financieras muestran diferencias importantes en sus tasas. Como el Banco Central dejó de establecer una tasa mínima para estos depósitos, cada institución puede definir el porcentaje que paga a sus clientes.

Por eso, antes de realizar la operación resulta clave comparar las propuestas disponibles. Con el mismo capital y el mismo período de colocación, la diferencia entre una tasa y otra puede modificar de manera considerable los intereses obtenidos al vencimiento.

El rendimiento se calcula a partir de la tasa ofrecida por cada entidad. Según los datos publicados para febrero, las TNA de los principales bancos se ubicaban en distintos niveles, por lo que el resultado de la inversión no era igual en todos los casos.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas informadas y el rendimiento estimado para una colocación de $2.000.000 durante 30 días son:

Banco Nación: ganancia aproximada de $41.095,89 (TNA de 26%)

Santander: ganancia aproximada de $37.808,22 (TNA de 23%)

Galicia: ganancia aproximada de $37.808,22 (TNA de 23%)

Banco Provincia: ganancia aproximada de $41.095,89 (TNA de 25%)

BBVA: ganancia aproximada de $37.808,22 (TNA de 23%)

Banco Macro: ganancia aproximada de $46.027,40 (TNA de 28%)

Credicoop: ganancia aproximada de $41.095,89 (TNA de 25%)

ICBC: ganancia aproximada de $37.808,22 (TNA de 23%)

Banco Ciudad: ganancia aproximada de $37.808,22 (TNA de 23%)

La comparación muestra que, dentro de este grupo, Banco Macro ofrecía la TNA más elevada, con 28%, mientras que varias de las entidades analizadas se ubicaban en torno al 23%.

¿Qué bancos ofrecían las tasas más altas?

La diferencia era todavía más amplia al considerar otras entidades que ofrecían plazos fijos online. En ese segmento aparecían tasas superiores a las de algunos de los bancos de mayor volumen.

Entre las propuestas informadas se encontraban Banco CMF y Banco de Comercio, con 33,5%, mientras que Banco BICA ofrecía 33%, Banco Meridian 33,25%, Banco Voii 33,5%, Banco del Sol 32% y Reba 32%.

Estos porcentajes permiten advertir que no siempre la entidad con mayor cantidad de depósitos es la que presenta el rendimiento nominal más alto. Por eso, quienes buscan maximizar el resultado de una colocación deben revisar la tasa vigente al momento de constituir el depósito y las condiciones particulares de cada institución.

La TNA sirve como referencia anual, pero para una inversión de 30 días el interés que efectivamente se obtiene surge de aplicar esa tasa al período concreto de la operación.

¿Se puede retirar el dinero antes de los 30 días?

Una de las principales características del plazo fijo tradicional es que el dinero queda inmovilizado durante el período pactado. En consecuencia, quien constituye una colocación a 30 días debe esperar hasta el vencimiento para disponer nuevamente del capital y los intereses generados.

Esto significa que no se trata de una herramienta pensada para fondos que puedan necesitarse de manera inmediata. Antes de realizar la operación, conviene asegurarse de que los $2.000.000 puedan permanecer depositados durante todo el plazo.

Una vez cumplidos los 30 días, el banco devuelve el capital inicial junto con el rendimiento correspondiente a la tasa acordada. A partir de ese momento, el ahorrista puede decidir si retira los fondos o vuelve a constituir una nueva colocación.

¿Por qué las tasas son diferentes entre los bancos?

La diferencia entre las propuestas responde, entre otros factores, a la desregulación de las tasas mínimas de los depósitos a plazo fijo. Desde esa modificación, las entidades tienen mayor libertad para establecer qué rendimiento ofrecen por los pesos depositados.

Por eso, dos bancos pueden recibir exactamente el mismo monto durante el mismo período y otorgar intereses diferentes. La comparación entre entidades se vuelve entonces un paso importante para determinar dónde resulta más conveniente colocar el dinero.

En el caso de una inversión de $2.000.000 a 30 días, incluso unos pocos puntos porcentuales de diferencia en la TNA pueden representar miles de pesos adicionales al momento del vencimiento.

En definitiva, el resultado de un plazo fijo depende principalmente de la tasa disponible, del monto colocado y del tiempo durante el cual los fondos permanecen inmovilizados. Comparar las condiciones antes de confirmar la operación permite conocer con mayor precisión cuánto se recuperará al finalizar el período.