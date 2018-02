El Gobierno afirmó que la economía creció cerca de 2,8% en 2017 (no pagará cupón PBI)

El Gobierno afirmó que la economía creció "cerca de 2,8%" en 2017 por lo que no deberá pagar el cupón de un bono atado al nivel de expansión de la actividad económica que demandaba un piso mínimo de crecimiento de más del 3% (dato que los inversores esperaban con gran expectativa porque es determinante para saber si mantienen esperanzas de que el PBI crezca 3,1% y gatille el pago del cupón por u$s 2.500 millones).



Cabe remarcar que el Cupón del PBI paga renta anual si la economía crece por encima de un determinado nivel. En este caso, para que se active el pago, deben cumplirse algunos requisitos: que el crecimiento de la economía supere el 3% y que el PBI real sea superior al PBI de un año tomado como referencia.



"La economía argentina creció en el 2017 "cerca de 2,8%", dijo Guido Sandleris, jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, frente a empresarios japoneses. El dato muestra una clara recuperación de la economía tras una contracción del producto interno bruto (PIB) del 2,2% registrada en el 2016, según el último dato informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



"El año pasado la economía argentina creció cerca de 2,8% y proyectamos para este año un crecimiento más elevado, cercano a 3,5%", agregó Sandleris.



Si bien el presidente Mauricio Macri había pronosticado en su gira por Nueva York a fines del año pasado que la economía argentina crecería más del 3%, desde el Ejecutivo asumieron que no se llegó al objetivo aprobado en el Presupuesto 2017 (del 3,5%).



En tanto, el 21 de marzo el INDEC deberá informar el dato del nivel de actividad del 2017 y confirmará si el Gobierno debe pagar o no el Cupón.