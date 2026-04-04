"Lluvia de fuego" sobre la Patagonia: restos de un cohete chino se desintegraron en el aire + Seguir en









El fenómeno ocurrió a las 0:41 del sábado y generó alarma entre cientos de testigos que lo registraron con sus celulares. Especialistas confirmaron que se trató del reingreso atmosférico de una etapa del lanzador de la serie Long March y descartaron daños en zonas pobladas.

El cohete chino Chang Zheng 4B ingresó en la atmósfera terrestre, desintegrándose por completo.

Un estallido lumínico surcó el cielo nocturno de la provincia de Río Negro, en la Patagonia, cuando una de las etapas del cohete chino Chang Zheng 4B ingresó en la atmósfera terrestre, desintegrándose por completo ante la mirada de cientos de testigos. El evento se produjo exactamente a las 0:41 del sábado, iluminando la geografía patagónica con una trayectoria descendente que, por momentos, generó incertidumbre entre los pobladores locales que lograron registrar el fenómeno.

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El objeto, identificado técnicamente como parte del lanzador de la serie Long March, cumplió su fase de reingreso tras haber completado su misión orbital. Especialistas explicaron que la fricción con las capas atmosféricas superiores provocó la fragmentación y posterior combustión de los materiales, lo que resultó en estelas de fuego y destellos visibles desde ciudades como Bariloche, General Roca y Viedma.

El fenómeno, que duró varios segundos, quedó documentado en numerosos videos donde se observa el característico rastro de fragmentos brillantes atravesando el cielo patagónico. A diferencia de un meteoro natural, el objeto presentó una velocidad menor y una fragmentación progresiva que permitió identificarlo como un bólido artificial.

infierno cielo patagonia Las autoridades no reportaron daños ni caída de restos en zonas pobladas, y destacaron que la gran mayoría del material se desintegró antes de alcanzar la superficie terrestre. El fenómeno rápidamente viralizó imágenes en todo el país y reavivó el interés por la actividad espacial.

Basura espacial: un proceso de descarte habitual El objeto pertenece a la serie de lanzadores Long March, utilizada por China para colocar satélites y cargas útiles en órbita terrestre. Tras completar su misión, algunas etapas del cohete quedan en órbita hasta que reingresan a la atmósfera, donde se desintegran por efecto del calor extremo.

Fuentes especializadas en vigilancia espacial informaron que se trató de un procedimiento derivado del descarte de este tipo de vehículos de transporte tras la liberación de su carga útil, y descartaron cualquier situación de emergencia. El cohete había sido lanzado a fines de diciembre de 2025 y completó su fase orbital antes de iniciar su descenso.

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