Sobre el cierre, volvió a intervenir el Central para frenar otra suba del dólar, que igual marcó récord de $ 20,70

Por segunda vez en tres días, el Banco Central debió intervenir en el mercado de cambios para hacer frente a la sólida demanda de divisas, pero de igual manera no pudo evitar que el dólar quiebre otro récord histórico: 20,70.



Pese a las ventas del BCRA, de otros u$s 30 millones - según estiman fuentes del mercado -, el billete minorista avanzó nueve centavos a su nueva marca histórica, en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio de ámbito.com.



"El clima de nerviosismo internacional pareció trasladarse al plano interno y sumarse a otros factores locales para justificar una nueva tendencia a dolarizar portafolios", señaló un operador.



En la plaza mayorista, la divisa ascendió siete centavos a $ 20,43, también su récord histórico, con una caída del 8% en el volumen operado que totalizó u$s 688 millones. El Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 20,41 y el billete a $ 20,65 vendedor.



Fue otra jornada en la que prevaleció la demanda de bancos, empresas e inversores que siguieron tomando coberturas por pases de carteras a la moneda estadounidense y otros activos dolarizados, producto de una mayor aversión al riesgo en el mundo, pero también por la debilidad de las tasas de interés del peso, que ya están en niveles de 25/26%.



En ese contexto, el BCRA apareció en escena cuando la cotización superó la barrera de $ 20,40 e incluso marcó los $ 20,43, como el máximo pactado, nivel en el cual también se acoplaron algunos bancos privados.



Recordemos que la autoridad monetaria había salido a la cancha el lunes pasado - por primera vez en más de siete meses - a ponerle un techo momentáneo al dólar, con la venta de u$s 30 millones.



"Esperábamos que el Banco Central demuestre autoridad, e intervenga en el mercado para evitar mayores presiones sobre los precios, o incluso moderar el impacto posible de eventos internacionales", comentó Pablo Castagna, director de Portfolio Personal.



Para el analista, "eso no quita que no coincidamos con el esquema de libre flotación existente. Sólo apuntamos a que las intervenciones en el tipo de cambio son una herramienta más de política monetaria que puede y debe usar la entidad, si es necesario".



Con este nuevo avance, la divisa ya suma en lo que va del mes un incremento del 1,4% (28 centavos), mientras que en el año acumula un salto del 9,2% ($ 1,75).



Para el analista Gustavo Quintana, se confirman los pronósticos de un nuevo rango de cotización bastante más alto que el visto en el comienzo del mes.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó en baja, a un promedio del 25,25%. En la plaza secundaria, las tasas de la Lebac se operaban al plazo de 14 días a 26,45%, mientras que la de 259 días se negociaba al 25,05%.



En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 416 millones, de los cuales más del 30% se operó para fin de mes a $ 20,65, con una tasa implícita de 17,88%, y el plazo más largo fue junio, que cerró a $ 21,78, a una tasa del 21,3%. Los plazos quedaron prácticamente sin cambios, no convalidando la suba del spot, reportó ABC Mercado de Cambios.



En la plaza paralela, a su vez, el blue aumentó tres centavos a $ 20,68, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" sube un centavo a $ 20,42.



Por último, las reservas del Banco Central repuntaron ayer u$s 747 millones, hasta los u$s 62.454 millones.