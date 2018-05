Argentina autorizó la compra de cinco aviones de combate usados a Francia por u$s 15 M

Como adelantó "Ámbito Financiero", la Argentina autorizó finalmente la compra de cinco aviones de combate usados "Super Étendard" modernizados de la Marina Nacional Francesa por 12,6 millones (u$s 15,1 millones).



El acuerdo de la operación entre ambos países "estableció como una de las formas de cooperación que adoptarán las partes, la adquisición de equipamiento, de sistemas o de tecnología de defensa y de sostén logístico, de su mantenimiento y de su capacitación correspondientes", se informó en el Boletín Oficial.



La cumbre del Grupo de los 20 países industrializados y en desarrollo (G-20) se realiza este año en Argentina y Buenos Aires será anfitrión, en diciembre, de la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio.



En noviembre de 2017, el embajador francés, Pierre Henri Guignard, había señalado que "es un monto un poco simbólico, ya que no son aparatos nuevos, pero permitirán a Argentina seguir usando Super Étendard y, en particular antes del G-20, poder tener unos aparatos que son operacionales".



Los aviones Super Étendard fueron utilizados durante la guerra de Malvinas.