El conmovedor mensaje que publicó Cristina Fernández de Kirchner por la muerte del Indio Solari + Agregar ámbito en









La expresidenta eligió una frase de la canción "Ropa sucia" para recordar al icónico cantante, que murió a los 77 años.

Cristina Kirchner y el Indio Solari, durante un encuentro en el 2025.

"Vivir solo cuesta vida": con esas palabras y una imagen de un show, Cristina Fernández de Kirchner se sumó al duelo masivo que incluye a fanáticos, políticos y artistas por la muerte del Indio Solari. La noticia de su fallecimiento se conoció este viernes.

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El cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y la expresidenta mantenían un sentido vínculo. Aunque Solari se posicionó siempre desde una vanguardia apartidaria, expresó elogios por la figura de Eva Perón y cercanía a la gestión kirchnerista, tanto por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, quien se presentó personalmente en la vivienda de Parque Leloir en donde vivió el músico hasta su último día.

Incluso se llegó a publicar su apoyo a Cristina Kirchner en medio de las investigaciones judiciales en su contra. "Usted tiene la fortaleza necesaria aunque no se merezca tener que pasar por esta locura ilegal", escribió en redes sociales en el 2025, año en el que ambos compartieron un encuentro en la víspera de las últimas elecciones legislativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2062971106483486859&partner=&hide_thread=false Vivir solo cuesta vida. pic.twitter.com/X4cwqCa5r2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 5, 2026

Las reacciones de los ex Redondos tras la muerte del Indio Solari Horas después de darse a conocer la noticia, el legendario guitarrista de los Redondos, Eduardo Skay Beilinson, compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer". "Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR", sentenció.

En su cuenta personal de Facebook, Daniel "Semilla" Bucciarelli - exbajista de los Redondos - dejó un sentido mensaje: "Lamento mucho no haber podido despedirme y darte un abrazo… Buen viaje…". "Hasta siempre querido amigo, estarás en mis mejores recuerdos y en el corazón de todos y todas las ricoteros. Gracias por todo", agregó Walter Sidotti, quien fuera baterista de la enigmática agrupación. Por último, también hubo lugar para el dibujante argentino - y creador de las míticas tapas de los CDs de Patricio Rey - Ricardo Rocambole Cohen. En su Instagram, el artista compartió una imagen con un texto en blanco que sentenció: "Adiós amigo, tu luz seguirá iluminándonos". En referencia a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - banda conformada en la etapa solista del Indio - los guitarristas Baltasar Comotto y Gaspar Benegas compartieron el comunicado oficial del círculo íntimo de Solari, sin más agregados.