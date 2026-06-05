¿Efecto cascada? Tras el revés en el Senado, el oficialismo percibe más derrotas en el recinto

En la Cámara alta se produjo un embudo de proyectos enviados por la Casa Rosada y se avizoran nuevos traspiés, salvo que Javier Milei haga concesiones significativas. El futuro de la Reforma política, Zona fría y la Ley hojarasca están en duda, al igual que la iniciativa que busca proteger la propiedad privada.

La aprobación del pliego de Verónica Michelli en el Senado , seguida de postergación de la votación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en la sesión que se celebró este jueves, podrían no ser dos derrotas aisladas para los libertarios . En la Cámara que preside Victoria Villarruel se generó un embudo de proyectos y se avizoran nuevos traspiés, salvo que Javier Milei haga concesiones significativas. El futuro de la Reforma política , Zona fría y la Ley hojarasca están en duda. Para colmo, en el Senado recalaron otras dos iniciativas que prometen fuertes discusiones: la ley de ludopatía y la derogación de la ley de etiquetado frontal .

Patricia Bullrich tiene un importante desafío por delante. La jefa de bloque de La Libertad Avanza debe atender varios frentes si quiere contentar a la Casa Rosada luego del desplante de las últimas horas, cuando a contramano de las órdenes de los hermanos Milei, acompañó el pliego de Michelli , que ambos vetaron tras registrar que se trataba de la cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon.

Más allá de que la libertaria se “cortó sola”, en la Casa Rosada no pueden prescindir de ella. Y no solo porque es de las pocas senadoras de LLA que cuenta con experiencia parlamentaria, sino por los puentes que supo tender desde que recaló en la Cámara alta en diciembre pasado. Esos puentes se tradujeron en una mayoría circunstancial de 44 senadores. Entre ellos, los integrantes del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales.

Pero no se trata de una mayoría automática, sino circunstancial, integrada por legisladores que responden, en buena medida, a los gobernadores y sus intereses. Y que están dispuestos a acompañar al oficialismo, pero no a libro cerrado.

Esto quedó en evidencia en la sesión de este jueves, cuando pese a la serie de cambios que había recibido el proyecto de “Inviolabilidad de la propiedad privada”, el oficialismo debió postergar su votación. La decisión de dar marcha atrás con la ley que impulsa el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se concretó con la sesión ya puesta en marcha.

¿El motivo? El oficialismo confirmó que no tenía los votos para sancionar la ley que incluye cambios en los desalojos, el Renabap, la Ley de manejo del fuego y la Ley de Tierras. Todo esto pese a que, durante el debate en comisión, los libertarios hicieron importantes concesiones a los aliados. La resistencia sigue estando, puntualmente, en los cambios a la Ley de tierras.

La Libertad Avanza busca modificar la ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner que, entre otros ítems, establece que los extranjeros no pueden tener más del 15% de tierras rurales a nivel provincial.

A grandes rasgos, el proyecto libertario elimina los límites a compradores que se encuentran fuera del país. Aunque, establece una excepción. Si es un Estado el interesado en adquirir tierras, la provincia deberá pedirle autorización al Estado Nacional. En la versión original, las provincias no estaban contempladas en este trámite. Si bien se incorporaron en las modificaciones,los aliados no están del todo conformes con la redacción. Este habría sido uno de los puntos que hizo frenar la votación en el recinto. De concretarse, LLA se hubiera anotado una tercera derrota en la misma sesión.

Se traban las leyes aprobadas en Diputados

Pero hay otro proyecto de Sturzenegger que está empantanado en el Senado. Se trata de la Ley hojarasca que ya cuenta con la aprobación de Diputados. En este caso, es el bloque de la UCR, en el que conviven 10 senadores, el que tiene algunas consideraciones al respecto.

“Estamos analizando, tenemos unas alertas que si no son graves podremos avanzar”, dijo un senador de la bancada que conduce Eduardo Vischi. Por caso, están en contra de la derogación de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que habilitaría, entre otros puntos, la venta de Arsat. Los radicales recordaron que este punto ya se planteó en la Ley bases, y que ya lo rechazaron en su momento.

Federico Sturzenegger Senado En el Senado, se traban los proyectos de Sturzenegger. Mariano Fuchila

Ahora bien, si La Libertad Avanza accede a los pedidos de la UCR, el texto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. De mínima, se prolongará el debate.

¿Cómo viene el debate por Zona fría? “Frío”, responden, entre risas, altas fuentes de La Libertad Avanza. El proyecto que reduce el régimen de subsidios ya se aprobó en Diputados. Pero, en el Senado, el panorama es más complejo. “Los gobernadores del norte piden Zona cálida, los del sur no quieren salirse de Zona fría”, dijo una importante fuente libertaria. Para colmo, el comportamiento de algunos senadores no estaría alineado con los diputados de su mismo distrito y partido.

Tal es el ejemplo de los mendocinos. Si bien los diputados que responden al gobernador Alfredo Cornejo –Pamela Verasay y Lisandro Nieri– acompañaron el proyecto libertario, los senadores Mariana Juri y Rodolfo Suárez ya salieron a avisar que no levantarán la mano a favor de la ley que afecta a los usuarios de gas natural de su distrito. “Rody es un exgobernador, no puede votar eso”, lo justificaron desde LLA.

Estas negativas, más las presiones por parte de los gobernadores para recibir subsidios a la energía en las provincias que registran altas temperaturas en verano, complicó el panorama de la iniciativa. Por lo pronto, su debate en comisión se pateó hasta nuevo aviso.

Senado: qué va a pasar con la reforma política

“Lo único que tiene mayoría por ahora es dejar las cosas como están”, dicen desde el entorno de Patricia Bullrich al referirse a la reforma política impulsada por el Ejecutivo. En el oficialismo reconocen que los aliados están dispuestos a acompañar varios de los puntos que propone la ley. Por caso, elevar las exigencias para la conformación de partidos políticos –en pos de evitar los “sellos de goma”–, así como también achicar algunos gastos estatales.

Ahora bien, el punto que más rispideces genera es el de la eliminación de las PASO. Nada menos que el capítulo que más le interesa al partido que conduce Karina Milei. La hermana del Presidente aspira con llegar a las elecciones generales con una oposición totalmente fragmentada. En cambio, PASO mediante, los espacios opositores podrían llegar mucho más ordenados y poner en riesgo la reelección del libertario.

Eduardo Vischi El radical Vischi presentó un proyecto para modificar las PASO.

Es por eso que Bullrich está barajando opciones para, al menos, hacerle modificaciones a las primarias.

Una opción –que podría ser aceptada por la Casa Rosada– es tomar la propuesta de la UCR, que a través de un proyecto de ley impulsado por su jefe de bloque, Eduardo Vischi, impulsa pasar de las PASO a las PAS. Es decir, que haya Primarias Abiertas y Simultáneas, pero que no sean obligatorias (ni para los partidos ni para los votantes).

Por lo pronto, el debate todavía está poco avanzado y a esto hay que sumarle que los aliados insisten en avanzar con Ficha Limpia, un capítulo que si bien fue contemplado en el proyecto libertario, fue a modo de anzuelo para atraer votos. Aunque, la estrategia no estaría surtiendo efecto. Los senadores cercanos al Gobierno no están dispuestos a votar la ley a libro cerrado, por el mero hecho de incluir ese ítem. Sino que piden tratar Ficha Limpia por afuera para que, finalmente, se sancione.

A estas demoras hay que sumarle la reforma a la Ley de Salud Mental, que si bien avanzó su debate en comisión, sigue sin ser dictaminada. Como frutilla del postre, la Casa Rosada envió dos proyectos que prometen polémica. Y que también serán un importante desafío para Bullrich quien, en los hechos, es la que junta los votos en la Cámara alta.

Por un lado, la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y, por otro, la Ley de Ludopatía, que es un proyecto mucho más benevolente para las empresas de apuestas online, que la aprobada en Diputados (pero que jamás prosperó en el Senado).