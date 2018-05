La participación del productor en los precios de abril fue del 22,8%

La participación de los productores en los precios de góndola de abril para productos agropecuarios fue del 22,8 por ciento, la cifra más baja desde mayo de 2017, según el Índice de Precios en Origen y Destino de Productos Agropecuarios (IPOD), difundido hoy por CAME.



El índice, que mide las diferencias promedio entre el valor de origen y góndola para 25 alimentos agropecuarios, subió a 4,84 veces (1,9 por ciento) en abril y estuvo impulsado por las mayores brechas en pimiento, arroz, papa, lechuga y acelga, indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"En todos los casos se observaron caídas agresivas en los desembolsos al productor, en parte explicadas por sobreoferta estacional", destacó el informe de CAME.



En abril, el IPOD agrícola alcanzó un valor de 4,99 veces, 2,6 por ciento mayor a marzo, mientras que el IPOD ganadero bajó 1,7 por ciento, y se ubicó en 4,26 veces.



Con la ampliación de la distorsión en abril, la participación promedio del agricultor y ganadero en el costo final del producto bajó un punto porcentual, de 23,7 por ciento en marzo a 22,8 por ciento, la cifra más baja desde mayo de 2017.



Los productos con mayores diferencias entre importe de origen y destino en el mes fueron la pera con una disparidad de 9,4 veces, la manzana roja 8,3 veces, el arroz 6,23 veces, la carne de cerdo 6,07 veces y el pimiento con una desigualdad de 6,05.



Los cinco alimentos se ubicaron en el rango de desproporciones "muy altas", mostrando importantes distorsiones de valía en el mercado de consumo en fresco.



Para elaborar el indicador mensual, CAME coteja los importes diarios online de los principales supermercados del país y más de 500 montos de verdulerías y mercados para cada producto.