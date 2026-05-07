Continúan los despidos en EEUU vinculados a la IA: ¿afectará el dato de empleo de abril?

En abril, la IA lideró por segundo mes consecutivo las causas de los despidos, aunque en el primer trimestre la cantidad de despidos en términos totales fue menor a la de los primeros meses de 2024. Este viernes se conocerá la cifra oficial de desempleo en EEUU.

Los despidos en el sector privado de EEUU aumentaron un 38% mensual en abril, siendo la inteligencia artificial (IA) la principal explicación por segundo mes consecutivo . Se trató de la tercera caída más profunda de toda la serie para un mes de abril.

En el cuarto mes del año se registraron 83.387 , según la consultora Challenger, Gray & Christmas . En lo que va del año, los empleadores han anunciado 300.749 cesantías, un 50% menos que los 602.493 verificados entre enero y abril de 2025 .

Los planes de contratación cayeron un 69% mensual , pasando de 32.826 10.049. Esto, a su vez, representa un descenso del 38% interanual. Asimismo, en el primer cuatrimestre, los empleadores anunciaron planes para contratar a 60.936 trabajadores , un 13% menos que las nuevas contrataciones anunciadas durante el mismo período de 2025 .

En abril, la IA lideró por segundo mes consecutivo las causas de los despidos , con 21.490 anunciados, lo que representa el 26% del total . En lo que va del año fue responsable de 49.135 y es la tercera causa principal detrás los planes de reducción de personal. La IA representó aproximadamente el 16% de todos los planes de reducción de personal previstos para 2026 , un aumento con respecto al 13% registrado en marzo.

El impacto sectorial de la IA

Andy Challenger, experto en el ámbito laboral y director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas, explicó que "las empresas tecnológicas siguen anunciando despidos masivos" citando "la inversión en IA y la innovación", y agregó que "independientemente de si los puestos de trabajo individuales están siendo reemplazados por la IA, el dinero destinado a esos puestos sí lo está".

En concreto, el sector tecnológico anunció 33.361 despidos en abril, lo que eleva el total a 85.411 en lo que va del año. Esto últimosupone un aumento del 33% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del total más alto registrado en lo que va del año para el sector desde 2023, cuando se contabilizaron 113.944 despidos.

Otros rubros de la economía afectados por la IA fueron las empresas químicas, que anunciaron 4.975 despidos, un aumento del 167% con respecto a los 1.863 de 2025. "La principal razón citada para los despidos en el sector químico este año es la IA, pero la competencia extranjera también influye y está provocando que los fabricantes reduzcan su plantilla”, afirmó Challenger.

En consonancia, los fabricantes de bienes industriales anunciaron planes para recortar 7.799 puestos de trabajo el mes pasado, un 71% más que los 4.563 despidos anunciados en el mismo periodo de 2025. “Los aranceles, la guerra en Irán, la automatización y la IA, y los cambios en el comportamiento del consumidor están afectando a las empresas manufactureras de una manera que probablemente costará empleos”, concluyó Challenger.

1 (2).jpg El dato central para conocer el estado del mercado de trabajo de EEUU es el dato de nóminas no agrícolas. ciberseguridad programacion software

Impacto en el dato de empleo

Si bien el dato de Challenger es seguido por el mercado, sobre todo como forma de adelantarse el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), el dato central para conocer el estado del mercado de trabajo de EEUU es el dato de nóminas no agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés) que se difundirá el viernes.

Las estimaciones rondan los 60.000 puestos creados, muy por debajo de los 178.000 de marzo, y se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,3%. "El mercado laboral mostró algunos signos de estabilización, por lo que el informe del viernes será seguido de cerca para determinar si el sólido informe del mes pasado fue un hecho aislado o el inicio de una tendencia", dijo Cooper Howard, director de investigación y estrategia de renta fija en el Centro Schwab para la Investigación Financiera (SCFR).

De manera complementaria, el estratega sénior de investigación de Pepperstone, Michael Brown, aclaró que dato positivo de marzo se vio impulsado por varios factores puntuales, entre los que destacó "el fin de la huelga en el sector de la salud, un clima considerablemente mejor que en febrero, que favoreció a la construcción, y un aumento simultáneo del empleo en el sector del ocio y la hostelería por el mismo motivo".

Por ese motivo, consideró que "es muy improbable que estos tres factores, que contribuyeron al crecimiento de las nóminas en el último informe, se repitan en abril".

Por otro lado, recordó que la semana de la encuesta de marzo se realizó demasiado pronto en el mes para reflejar el impacto de los acontecimientos en Medio Oriente, "ya sea por los daños causados por el aumento de los precios de la energía y los insumos, o por la incertidumbre económica general que podría haber empezado a afectar a la demanda de mano de obra".

Y finalizó: "El informe de abril debería arrojar más luz sobre ambos factores; sin embargo, hasta el momento, parece que los acontecimientos geopolíticos tuvieron un impacto negativo mínimo en la sólida economía estadounidense".