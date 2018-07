Estos son los 13 puntos del documento de la cumbre de Finanzas del G20

Los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 (G20) respaldaron al comercio internacional y la inversión como "motores importantes de crecimiento", en una virtual advertencia a la guerra comercial desatada entre Estados Unidos, China y Europa por la aplicación de aranceles. Fue a través del documento final del encuentro que abordó 13 puntos.



Los ministros de finanzas y presidentes de los bancos centrales acordaron continuar "usando todas las herramientas de política para apoyar un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo".



El comunicado fue emitido al cierre de la Tercera Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores del Banco Central del G20, que se realizó en esta capital por segunda vez en el año.



Las principales economías del mundo se pronunciaron por apoyar al comercio internacional y la inversión como "motores importantes de crecimiento, productividad, innovación, creación de empleo y desarrollo".



El documento, acordado por todos los países miembros del G20, sostiene que "el crecimiento económico mundial sigue siendo sólido y el desempleo está en una década baja".



No obstante, los ministros reconocieron que hay "riesgos a la baja en el corto y mediano plazo" en los indicadores económicos globales y advirtieron sobre "vulnerabilidades financieras crecientes, aumento del comercio y tensiones geopolíticas, desequilibrios globales y desigualdad".



También señalaron que "aunque muchas economías de mercados emergentes están ahora mejor preparadas para ajustarse a las cambiantes condiciones externas, aún enfrentan desafíos, incluida la volatilidad del mercado y la reversión de los flujos de capital".



Entre estas herramientas, sugirieron "la aplicación de medidas fiscales y política monetaria, la implementación continua de reformas estructurales y el comercio e inversión internacional".



Los países miembros -dijeron- "están trabajando para fortalecer la contribución del comercio a nuestras economías".



El comunicado también respaldó los avances logrados en las prioridades de la presidencia argentina del G20 este año.



Sobre los temas propuestos por el país en cuanto al futuro del trabajo, los altos funcionarios respaldaron un conjunto de políticas públicas diseñadas para maximizar los beneficios y superar los desafíos planteados por las transiciones tecnológicas.



Sobre la infraestructura para el desarrollo, los participantes aprobaron un conjunto de pautas de preinversión para proyectos atractivos para inversores privados con un enfoque en la eficiencia y la viabilidad.



• LOS 13 PUNTOS



1. El crecimiento económico global continúa siendo robusto y los niveles de desempleo son los más bajos en una década. Sin embargo, el crecimiento ha sido menos sincronizado recientemente y los riesgos de corto y mediano plazo han aumentado. Estos incluyen las crecientes vulnerabilidades financieras, el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas, los desbalances globales, la desigualdad, y el crecimiento estructuralmente débil, particularmente en algunas economías avanzadas. Vamos a continuar monitoreando los riesgos, actuando para mitigarlos y respondiendo si éstos se materializan. Si bien muchas economías emergentes se encuentran ahora mejor preparadas para ajustarse a las cambiantes condiciones externas, aún enfrentan desafíos tales como la volatilidad de los mercados y la reversión de flujos de capital.



2. Continuaremos utilizando todas las herramientas de política para apoyar un crecimiento fuerte, sostenible, balanceado e inclusivo. La política monetaria seguirá apoyando la actividad económica y asegurando la estabilidad de precios, de acuerdo con los mandatos de los bancos centrales. La política fiscal debe utilizarse de manera flexible y favorecer el crecimiento, priorizar la inversión de calidad, y al mismo tiempo, debe mejorar la resiliencia económica y financiera, y garantizar que la deuda como porcentaje del PBI se encuentre en un sendero sostenible. La implementación continuada de reformas estructurales fortalecerá nuestro potencial de crecimiento. Reafirmamos nuestros compromisos asumidos en marzo sobre los tipos de cambio. Vamos a comunicar claramente nuestras acciones de política macroeconómicas y estructurales. El comercio internacional y la inversión son motores importantes del crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleo y el desarrollo. Reafirmamos las conclusiones de nuestros Líderes sobre el comercio en la Cumbre de Hamburgo y reconocemos la necesidad de intensificar el diálogo y las acciones para mitigar los riesgos y fortalecer la confianza. Estamos trabajando para fortalecer la contribución del comercio a nuestras economías.



3. A medida que acogemos la trasformación tecnológica, aseguraremos que sus beneficios sean ampliamente compartidos y responderemos a los desafíos que genere sobre los individuos, empresas y gobiernos. Respaldamos el Menú de Opciones de Políticas para el Futuro del Trabajo (el Menú) el cual nos ayudará a: aprovechar la tecnología para fortalecer el crecimiento y la productividad; acompañar a las personas durante las transiciones y enfrentar los desafíos distributivos; asegurar sistemas fiscales sostenibles; y cerciorarnos de contar con la mejor evidencia posible para informar nuestra toma de decisiones. El Menú también refuerza la importancia de la cooperación internacional y la promoción de la igualdad de género. Recurriremos al Menú para responder a los impactos del cambio tecnológico, considerando las circunstancias individuales de cada país.



4. Para impulsar una mayor inversión en infraestructura y apoyar el crecimiento y el desarrollo, damos la bienvenida al progreso de la Hoja de Ruta hacia la Infraestructura como una Clase de Activo. Endorsamos los Principios del G20 para la Fase de Preparación de Proyectos de Infraestructura, los cuales ayudarán a generar una cartera de proyectos financiables y preparados adecuadamente que resulten atractivos para inversores privados, al mejorar el análisis sobre el fundamento del proyecto, la evaluación de las distintas opciones, la viabilidad comercial, el financiamiento a largo plazo y su ejecución. Esperamos para fin de 2018 avances críticos sobre la Hoja de Ruta en las áreas de mitigación de riesgo e instrumentos de mejora crediticia, disponibilidad de datos y estandarización contractual y financiera. El Grupo Asesor del Sector Privado continuará informándonos en relación con nuestro trabajo sobre los desafíos críticos para atraer inversión privada al sector de infraestructura. Acordamos extender el mandato del Global Infrastructure Hub al 2022. Llamamos a la coordinación entre las iniciativas actuales patrocinadas por los Bancos Multilaterales de Desarrollo y otras instituciones para evitar la duplicación de esfuerzos.



5. Dada la reciente volatilidad en mercados financieros y de los flujos de capitales, continuamos con nuestro trabajo según lo acordado en marzo, incluyendo el monitoreo de los flujos de capitales transfronterizos y examinando las herramientas disponibles para permitir que los países aprovechen los beneficios mientras administran sus riesgos.



6. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo la red de seguridad financiera global con un Fondo Monetario Internacional sólido, basado en cuotas y con recursos adecuados en el centro. Estamos comprometidos a concluir la 15.a Revisión General de Cuotas del FMI y acordar una nueva fórmula para el cálculo de cuotas como base para un realineamiento de la participación de cuotas que resulte en un incremento en la participación de economías dinámicas en línea con sus posiciones relativas en la economía mundial y, por ende, posiblemente en la participación de economías de mercados emergentes y de países en desarrollo en conjunto, protegiendo al mismo tiempo la voz y representación de los miembros más pobres para las Reuniones de Primavera del 2019 y no más tarde que las Reuniones Anuales del 2019.



7. Continuamos monitoreando las vulnerabilidades de deuda en países de bajos ingresos con preocupación. La precisión y exhaustividad de los datos de deuda son esenciales para garantizar sólidas prácticas de endeudamiento y de préstamos. Damos la bienvenida nuevamente a las Guías Operacionales para el Financiamiento Sostenible y acordamos que fomentar capacidades en gestión financiera pública, fortalecer los marcos de las políticas domésticas, y mejorar el intercambio de información ayudaría a evitar nuevos episodios de sobreendeudamiento en países de bajos ingresos. Apoyamos el continuo trabajo del FMI, GBM y el Club de París en la deuda de estos países. Trabajaremos en mejorar la transparencia y sostenibilidad de la deuda, y mejorar las prácticas de financiamiento sostenible por los deudores y acreedores, oficiales y privados.



8. Esperamos el reporte del Grupo de Personas Eminentes del G20 sobre Gobernanza Financiera Global.



9. El sistema financiero debe permanecer abierto, resiliente y apoyando al crecimiento. Seguimos comprometidos con la implementación y finalización total, consistente y oportuna de las reformas post crisis y de la evaluación de sus efectos. Celebramos el progreso en las evaluaciones del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) y los organismos que establecen estándares internacionales sobre los efectos de las reformas en el financiamiento de infraestructura y en los incentivos para el uso de contraparte central en los derivados de mercados no organizados y esperamos los resultados finales para la Cumbre de Líderes. Esperamos el continuo progreso del FSB en lograr la resiliencia del financiamiento basado en el mercado. Continuaremos monitoreando y, en caso de que sea necesario, abordando los riesgos emergentes y las vulnerabilidades en el sistema financiero.



10. Las innovaciones tecnológicas, incluyendo aquellas subyacentes a los cripto-activos, pueden aportar beneficios significativos al sistema financiero y a la economía en su conjunto. Los cripto-activos, sin embargo, plantean cuestiones relacionadas con la protección de los consumidores e inversores, la integridad de los mercados, la evasión impositiva, el lavado de dinero, y el financiamiento del terrorismo. Los cripto-activos carecen de los principales atributos que tienen las monedas soberanas. Si bien los cripto-activos no implican actualmente un riesgo para la estabilidad financiera global, permanecemos alerta. Celebramos las actualizaciones provistas por el FSB y los organismos que establecen estándares internacionales y esperamos su continuo trabajo en el monitoreo de los potenciales riesgos de los cripto-activos y en la evaluación de acciones multilaterales que sean necesarias. Reiteramos los compromisos que tomamos en marzo relacionados con la implementación de los estándares del GAFI y le pedimos al GAFI que clarifique para octubre 2018 cómo sus estándares aplican a los cripto-activos.



11. Apoyamos un sistema tributario internacional justo, sustentable y moderno. Reafirmamos la importancia de la implementación global del paquete de Lucha contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Mantenemos nuestro compromiso de trabajar juntos para lograr una solución consensuada para dar respuesta a los impactos de la digitalización de la economía en el sistema tributario internacional para el año 2020, con una actualización en el año 2019. Llamamos a todas las jurisdicciones a firmar y ratificar el Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales. Las jurisdicciones que en el año 2018 tienen previsto iniciar intercambios automáticos de información financiera con fines tributarios deben asegurarse que se adopten todos los pasos necesarios para cumplir con el compromiso a tiempo. Apoyamos el fortalecimiento de los criterios de la OCDE para identificar jurisdicciones que no hayan implementado satisfactoriamente los estándares de transparencia fiscal acordados internacionalmente. Consideraremos medidas defensivas contra las jurisdicciones listadas. Apoyamos las mejoras en certeza tributaria y el desarrollo de capacidades tributarias, incluido a través de la Plataforma Global de Intercambio de Conocimientos para Administraciones Tributarias en el marco de la Plataforma para la Colaboración en Materia Tributaria, y damos la bienvenida a la Academia Latinoamericana para la investigación de delitos tributarios en Buenos Aires.



12. La movilización de las finanzas sustentables y el fortalecimiento de la inclusión financiera son importantes para el crecimiento económico global. Le damos la bienvenida al Reporte sobre Finanzas Sustentables del G20, que presenta opciones de adopción voluntaria para ayudar al despliegue de capitales privados sustentables. Endorsamos la Guía de Políticas de Inclusión Financiera del G20 sobre digitalización e informalidad, la cual proporciona recomendaciones voluntarias de políticas para facilitar servicios financieros digitales, teniendo en cuenta los contextos de los países. Si bien se ha logrado un progreso significativo en el incremento de la inclusión financiera a través de la Alianza Global para la Inclusión Financiera (GPFI por sus siglas en inglés), le solicitamos que optimice su programa de trabajo y su estructura para que continúe contribuyendo al crecimiento económico, la estabilidad financiera y la reducción de la desigualdad.



13. Nuestra lucha contra el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos y el financiamiento de la proliferación continúa. Llamamos a la implementación completa, efectiva y rápida de los estándares del GAFI. Llamamos al GAFI a mejorar sus esfuerzos para contrarrestar el financiamiento a la proliferación. Nos comprometemos a mejorar nuestros esfuerzos individuales y colectivos para eliminar las redes financieras que soportan grupos terroristas.