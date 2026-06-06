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6 de junio 2026 - 17:30

La comedia más vista de Steve Carrell llegó a Netflix para hacerte morir de la risa

Un verdadero clásico de la comedia que llevó al actor a ser conocido internacionalmente, dejando momentos para la historia.

Una comedia con más de 30 años que sigue haciendo reír, en Netflix.

Una comedia con más de 30 años que sigue haciendo reír, en Netflix.

Imagen: Freepik

Netflix sigue apostando por sumar grandes clásicos de la comedia a su catálogo y una de las incorporaciones que más está dando que hablar entre los suscriptores es una película que marcó a toda una generación. Con humor irreverente, personajes entrañables y situaciones tan incómodas como divertidas, se convirtió en una de las producciones más exitosas de los años 2000.

A más de dos décadas de su estreno, la película continúa siendo una referencia obligada dentro del género y una de las obras que ayudó a consolidar a Steve Carell como una de las grandes estrellas de la comedia de Hollywood. Su combinación de humor adulto, corazón y situaciones cotidianas le permitió mantenerse vigente con el paso de los años.

Informate más

Se trata de Virgen a los 40, la exitosa comedia dirigida por Judd Apatow y protagonizada por Steve Carell. Recientemente incorporada al catálogo de Netflix, es una de esas películas que nunca pasan de moda y que merecen volver a verse una y otra vez.

Virgen a los 40
Una película consagratoria en la carrera de Steve Carrell, disponible en Netflix.

Una película consagratoria en la carrera de Steve Carrell, disponible en Netflix.

De qué trata Virgen a los 40

La historia sigue a Andy Stitzer, un hombre de 40 años que lleva una vida tranquila y rutinaria. Trabaja en una tienda de artículos electrónicos, vive solo y dedica gran parte de su tiempo libre a sus colecciones de figuras de acción y videojuegos. Sin embargo, guarda un secreto que jamás imaginó que saldría a la luz.

Todo cambia cuando sus compañeros de trabajo descubren su situación y deciden ayudarlo. A partir de ese momento, Andy se ve envuelto en una serie de encuentros, consejos y experiencias tan absurdas como hilarantes que transforman por completo su vida cotidiana.

Virgen a los 40
Un verdadero clásico del año 2005 que no pierde vigencia, en Netflix.

Un verdadero clásico del año 2005 que no pierde vigencia, en Netflix.

Una de las grandes virtudes de la película es que evita caer en el humor fácil. Aunque parte de una premisa extravagante, construye personajes creíbles y cercanos, logrando que el espectador conecte con las inseguridades, los miedos y las esperanzas de su protagonista.

Además, la química entre el elenco, los diálogos espontáneos y la mezcla entre comedia romántica y humor adulto le dieron una identidad propia que la convirtió en un fenómeno cultural. El resultado es una película divertida, original y con mucho corazón que sigue conquistando espectadores incluso veinte años después de su estreno.

Netflix: tráiler de Virgen a los 40

Embed - Película | Virgen a los 40

Netflix: elenco de Virgen a los 40

  • Steve Carell (Andy Stitzer)
  • Catherine Keener (Trish Piedmont)
  • Paul Rudd (David)
  • Romany Malco (Jay)
  • Seth Rogen (Cal)

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