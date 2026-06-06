La comedia más vista de Steve Carrell llegó a Netflix para hacerte morir de la risa + Agregar ámbito en









Un verdadero clásico de la comedia que llevó al actor a ser conocido internacionalmente, dejando momentos para la historia.

Una comedia con más de 30 años que sigue haciendo reír, en Netflix. Imagen: Freepik

Netflix sigue apostando por sumar grandes clásicos de la comedia a su catálogo y una de las incorporaciones que más está dando que hablar entre los suscriptores es una película que marcó a toda una generación. Con humor irreverente, personajes entrañables y situaciones tan incómodas como divertidas, se convirtió en una de las producciones más exitosas de los años 2000.

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A más de dos décadas de su estreno, la película continúa siendo una referencia obligada dentro del género y una de las obras que ayudó a consolidar a Steve Carell como una de las grandes estrellas de la comedia de Hollywood. Su combinación de humor adulto, corazón y situaciones cotidianas le permitió mantenerse vigente con el paso de los años.

Se trata de Virgen a los 40, la exitosa comedia dirigida por Judd Apatow y protagonizada por Steve Carell. Recientemente incorporada al catálogo de Netflix, es una de esas películas que nunca pasan de moda y que merecen volver a verse una y otra vez.

Virgen a los 40 Una película consagratoria en la carrera de Steve Carrell, disponible en Netflix. Imagen: Netflix

De qué trata Virgen a los 40 La historia sigue a Andy Stitzer, un hombre de 40 años que lleva una vida tranquila y rutinaria. Trabaja en una tienda de artículos electrónicos, vive solo y dedica gran parte de su tiempo libre a sus colecciones de figuras de acción y videojuegos. Sin embargo, guarda un secreto que jamás imaginó que saldría a la luz.

Todo cambia cuando sus compañeros de trabajo descubren su situación y deciden ayudarlo. A partir de ese momento, Andy se ve envuelto en una serie de encuentros, consejos y experiencias tan absurdas como hilarantes que transforman por completo su vida cotidiana. Virgen a los 40 Un verdadero clásico del año 2005 que no pierde vigencia, en Netflix. Imagen: Netflix Una de las grandes virtudes de la película es que evita caer en el humor fácil. Aunque parte de una premisa extravagante, construye personajes creíbles y cercanos, logrando que el espectador conecte con las inseguridades, los miedos y las esperanzas de su protagonista. Además, la química entre el elenco, los diálogos espontáneos y la mezcla entre comedia romántica y humor adulto le dieron una identidad propia que la convirtió en un fenómeno cultural. El resultado es una película divertida, original y con mucho corazón que sigue conquistando espectadores incluso veinte años después de su estreno. Netflix: tráiler de Virgen a los 40 Embed - Película | Virgen a los 40 Netflix: elenco de Virgen a los 40 Steve Carell (Andy Stitzer)

Catherine Keener (Trish Piedmont)

Paul Rudd (David)

Romany Malco (Jay)

Seth Rogen (Cal)

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