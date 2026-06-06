El imperio de u$s2.000 millones de un famoso cantante en un lavadero de autos: una inversión inesperada

Este famoso internacional apostó por un rubro poco habitual y logró construir una apuesta empresarial con un alcance enorme.

El famoso cantante hizo gran parte de su fortuna fuera de los escenarios.

Durante décadas, el éxito de muchas estrellas de la música se debió al lanzamiento de discos, giras internacionales y contratos publicitarios. De todas formas, algunos de estos artistas decidieron diversificar sus ingresos con negocios que están muy alejados de los escenarios y con los que forjaron millones .

Ese es el caso del cantante Jason Derulo , quien además de desarrollar una carrera destacada en la industria del entretenimiento, destinó gran parte de su capital a una compañía de lavado de vehículos , lo que llamó la atención por su tan rápido crecimiento y por la valoración que tiene en el mercado.

Jason Derulo nació el 21 de septiembre de 1989 en Miramar, Florida, dentro de una familia de origen haitiano . Desde muy joven se interesó por la música y comenzó a escribir canciones cuando apenas tenía 8 años. Antes de saltar a la fama, trabajó como compositor para artistas conocidos, lo que le permitió ingresar a la industria con experiencia y contactos.

Su salto definitivo llegó en 2009 con el lanzamiento de la canción "Whatcha Say", que alcanzó el puesto número 1 del ranking Billboard Hot 100. Más tarde llegaron otros éxitos como "In My Head", "Ridin' Solo", "Talk Dirty" y "Trumpets".

A lo largo de más de una década, el artista logró vender decenas de millones de sencillos y encontró una nueva audiencia gracias a plataformas digitales como TikTok. Además de la música, también participó en programas de televisión, trabajó como jurado en concursos de talento y formó parte del elenco de la película "Cats".

Jason Derulo Su visión para los negocios le dio una gran fortuna. Gentileza - Ig: @jasonderulo

La secreta inversión de Jason Derulo que hizo crecer su patrimonio

Aunque gran parte de sus ingresos vienen del entretenimiento, Derulo suele mencionar que cuenta con más de 12 fuentes de facturación diferentes. Entre ellas está una de las apuestas más llamativas de su carrera empresarial, su participación en Rocket Carwash, una compañía que se especializa en lavados automáticos de vehículos mediante un sistema de membresías mensuales.

Rocket Carwash fue fundada en el año 2000 y actualmente opera alrededor de 30 sucursales distribuidas en siete estados de Estados Unidos: Nebraska, Pensilvania, Texas, California, Iowa, Utah y Florida.

Derulo empezó a hablar públicamente de esta inversión en 2023, cuando publicó su libro "Sing Your Name Out Loud: 15 Rules for Living Your Dream" y en distintas entrevistas aseguró que la compañía alcanzó una valoración de u$s2.000 millones.

De todas formas, diversos análisis financieros ponen en duda esa cifra, ya que la empresa no cotiza en bolsa y no existen datos públicos que permitan confirmar esa valuación. Además, tampoco se conoce qué porcentaje exacto posee el cantante dentro del negocio, pero si se sabe que se trata de una inversión rentable gracias al modelo de membresías que genera ingresos recurrentes.

Jason Derulo El famoso cantante se potenció con TikTok. Gentileza - Ig: @jasonderulo

Fortuna de millones: el patrimonio de Jason Derulo

La fortuna personal de Jason Derulo en 2026 es de u$s20 millones. De todas formas, a esa cifra se le suman activos inmobiliarios como su residencia en Tarzana, California. El cantante adquirió la propiedad principal en 2014 por u$s3 millones y amplió el complejo en septiembre de 2020 con la compra de un terreno lindero por u$s1,1 millones.

La mansión principal cuenta con casi 11.000 pies cuadrados de superficie cubierta, mientras que el conjunto completo supera los 14.000 pies cuadrados. Diversos espacios fueron remodelados para incluir estudios de grabación y áreas de producción de contenido.

Respecto de Rocket Carwash, los especialistas consideran que una valoración más razonable podría ser de aproximadamente u$s220 millones, estimación que surge de comparar la empresa con cadenas mucho más grandes del sector.