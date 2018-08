Tras recorte a la venta de divisas, el dólar reacciona y sube 20 centavos a $ 28,25

El dólar opera con fuerte alza en la primera rueda del mes y avanza 20 centavos a $ 28,25, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Ocurre luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara una reducción en las ventas de dólares diarias a u$s 75 millones durante los próximos 3 días hábiles y a 50 millones diarios "a partir de ahí". En julio el billete se había hundido un 5,4%, su primera caída en ocho meses.



En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) la divisa trepa 24 centavos a $ 27,65.



En la plaza informal, el blue repunta 25 centavos a $ 28,70, después de acumular una caída de 95 centavos en julio, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" aumentó 12 centavos a $ 27,45.



Cabe recordar que en la última rueda de julio, el billete minorista terminó con un avance de 15 centavos y medio a $ 27,41 debido a que sintió el impacto de una mayor demanda asociada al cierre de posiciones de fin de mes. En el mayorista, en tanto, subió dos centavos.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el martes u$s 91 millones hasta los u$s 57.995 millones.