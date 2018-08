Chubut: la imagen de Arcioni, en picada

Luego de 9 meses, la gestión del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, no levanta. Su imagen negativa está casi en un 70% y más de la mitad de los habitantes de la provincia creen que "no encuentra el rumbo".



Según un informe elaborado por la consultora SocialData que publicó Diario Jornada. El gobernador de Chubut tiene solamente el 12,5% de imagen positiva entre los encuestados y 18,8% de regular. Y apenas el 14% de ellos estima que "va por el rumbo correcto."



La provincia patagónica se encuentra en una profunda crisis económica, política y social. Y eso impacta de lleno en la imagen de Arcioni, que tiene un 68,6% contra 18,9% de imagen regular, y apenas 12,6% de positiva.



La imagen negativa se compone por un 46,24% de los encuestados que opinaron que es "muy mala". En tanto que un 22,33% la evalúa como "mala". Entre los que tienen una imagen positiva de Arcioni, un 8,42% creen que es "buena" y solo el 4,15% entiende que es "muy buena".



Cabe recordar que Arcioni llegó al poder provincial luego del fallecimiento del gobernador Mario Das Neves.



Sobre su gestión, el sondeo arrojó que el 86% no la aprueba o no se siente representado Mientras que solo el 14% lo valora de manera positiva. El 53% respondió que el mandatario provincial "No encuentra el rumbo". Mientras que un 33% evaluó que "No representa mis intereses". Por último, solo 14% estima que "Va por el rumbo correcto."