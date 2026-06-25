Javier Milei autorizó por DNU la participación argentina en un ejercicio militar aéreo en Chile

El Gobierno habilitó la salida de personal y medios de la Fuerza Aérea Argentina para intervenir en el operativo combinado "Salitre 2026", que se realizará en Antofagasta. Argumentó que la falta de tratamiento legislativo obligó a avanzar mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La medida fue oficializada este jueves a través del decreto 490/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el mandatario junto a los integrantes del Gabinete nacional. (Foto de referencia)

El presidente Javier Milei autorizó mediante un decreto de necesidad y urgencia la salida del país de personal y medios de la Fuerza Aérea Argentina para participar del ejercicio combinado "Salitre 2026" , que se desarrollará entre el 28 de junio y el 12 de julio en la Base Aérea de Antofagasta, en Chile.

La medida fue oficializada este jueves a través del decreto 490/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el mandatario junto a los integrantes del Gabinete nacional. Según se argumentó en la norma, el Poder Ejecutivo decidió avanzar por la vía del DNU debido a que el proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación para autorizar la salida de tropas y medios militares aún no fue tratado por la Cámara de Diputados .

El Gobierno explicó que la participación argentina en el ejercicio responde a una invitación cursada por la Fuerza Aérea de Chile en el marco de las actividades de cooperación bilateral entre ambas instituciones. Además, señaló que la iniciativa se encuentra respaldada por acuerdos previos alcanzados entre los estados mayores de ambas fuerzas.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el operativo tiene como objetivo "contribuir a la estabilidad y la paz regional" mediante el fortalecimiento de los vínculos de cooperación entre países y la realización de ejercicios militares conjuntos. También destacó que estas actividades funcionan como mecanismos de confianza mutua y de seguridad regional.

La norma remarca que la participación de la Fuerza Aérea Argentina permitirá profundizar las experiencias operacionales combinadas con otras fuerzas aéreas, mejorar los niveles de interoperabilidad y avanzar en la estandarización de procedimientos dentro de una coalición multinacional.

Asimismo, el Gobierno consideró que el ejercicio aportará al entrenamiento del personal militar en tareas de planificación y conducción de operaciones aéreas conjuntas, además de fortalecer la preparación de las tripulaciones para actuar en escenarios de alta intensidad.

La edición 2026 del ejercicio incorporará además el concepto de operaciones multidominio, integrando capacidades aéreas en un escenario combinado bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según el decreto, esto permitirá reforzar las capacidades de planeamiento, conducción y ejecución de operaciones conjuntas entre las fuerzas participantes.

En ese contexto, el Ejecutivo advirtió que "la no participación en el Ejercicio Salitre 2026 afectaría significativamente el adiestramiento combinado e interoperable con Fuerzas Aéreas de países amigos", además de representar la pérdida de una oportunidad para incrementar capacidades doctrinarias, operacionales y logísticas.

El decreto establece que los gastos derivados de la participación argentina serán afrontados con partidas presupuestarias de la Jurisdicción 45 correspondiente al Ministerio de Defensa. Además, la medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre la validez del DNU conforme al procedimiento previsto por la Ley 26.122.