Diputados rindió un minuto de silencio por la muerte del padre de Martín Lousteau + Agregar ámbito en









Guillermo Lousteau Heguy tenía 91 años. El diputado llegó al recinto para participar del debate por el Súper RIGI y recibió el pésame de legisladores de distintas bancadas.

Martín Lousteau llegó al recinto de Diputados tras el fallecimiento de su padre, Guillermo Lousteau Heguy.

La Cámara de Diputados rindió este miércoles un minuto de silencio por el fallecimiento de Guillermo Lousteau Heguy, padre del diputado nacional Martín Lousteau. El homenaje se realizó durante la sesión en la que se debatía el proyecto de Súper RIGI.

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Lousteau Heguy murió a los 91 años en Miami, ciudad en la que residía. Era doctor en Derecho, licenciado en Filosofía y presidía el Interamerican Institute for Democracy. La noticia fue comunicada durante la sesión y generó muestras de acompañamiento de legisladores de distintos bloques.

El diputado de Provincias Unidas estuvo ausente durante buena parte de la jornada por el fallecimiento de su padre, pero llegó al recinto pasadas las 21 para participar del debate y votar. Al ingresar, diputados de distintas bancadas se acercaron a darle el pésame en medio de un clima de respeto.

El minuto de silencio en Diputados El homenaje fue impulsado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, luego de que Lousteau se hiciera presente en el recinto. Antes, la diputada Mariela Coletta había informado la situación personal del legislador y anticipado que llegaría más tarde para intervenir en la discusión.

Cuando el diputado radical ocupó su banca, Menem pidió al pleno realizar un minuto de silencio por el fallecimiento de Guillermo Lousteau Heguy. La solicitud fue acompañada por legisladores de todos los espacios políticos.

La escena se produjo en medio de una sesión atravesada por el debate del Súper RIGI, uno de los proyectos centrales de la agenda parlamentaria. Pese al momento personal, Lousteau se presentó en el Congreso para dar su discurso y participar de la votación. Guillermo Lousteau Heguy tenía 91 años y contaba con una extensa trayectoria académica. Era abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Filosofía por la misma casa de estudios. Además, presidía el Interamerican Institute for Democracy, con sede en Miami, y se había especializado en temas vinculados a América Latina, filosofía y teoría política. También publicó columnas y artículos en distintos medios de la Argentina y del exterior.