Sin María Verónica Michelli en la lista, Javier Milei oficializó el nombramiento de más de 50 jueces federales + Agregar ámbito en









El Gobierno publicó una batería de decretos con los que formalizó las designaciones judiciales que se votaron en la sesión del 4 de junio en el Senado. Los cargos cubren una amplia variedad de fueros y jurisdicciones, desde juzgados de primera instancia en la Capital Federal hasta tribunales federales del interior del país.

La candidata a jueza Michelli tiene la designación avalada por el Senado. El Ejecutivo adelantó que no firmará el decreto.

Este jueves, el Poder Ejecutivo formalizó en el Boletín Oficial la segunda y más numerosa tanda de nombramientos judiciales derivada de aquella jornada parlamentaria, con más de 50 decretos firmados por el presidente. Los cargos cubren una amplia variedad de fueros y jurisdicciones, desde juzgados de primera instancia en la Capital Federal hasta tribunales federales del interior del país.

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El Senado de la Nación había aprobado el 4 de junio pasado 74 pliegos para el ingreso de nuevos jueces en el Poder Judicial de la Nación, en una sesión que derivó en una disputa interna por la cantidad de candidaturas a tratar. Tras un cuarto intermedio de más de media hora y negociaciones intensas, se alcanzó un acuerdo parlamentario para tratar los 73 pliegos originales más el de la jueza María Verónica Michelli, pese al veto del presidente Javier Milei. En esa misma sesión también se votó el pago a dos fondos buitres y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Uno a uno, quienes son los magistrados designados por el Poder Ejecutivo En el fuero civil, fueron designados jueces de primera instancia en distintos juzgados nacionales de la Capital Federal: Santos Enrique Cifuentes (Juzgado N° 25), Julián Herrera (N° 44), Germán Augusto Degano (N° 64), Juan Martín Balcazar (N° 95), Gabriela Mariel Palopoli (N° 94), Javier Alberto Santiso (N° 5), Paula Diana Marinkovic (N° 77) y Ezequiel Javier Sobrino Reig (N° 80). En las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil fueron nombrados vocales Lucila Inés Córdoba (Sala K), Osvaldo Felipe Pitrau (Sala F), Paula Andrea Castro (Sala F) y Samanta Claudia Biscardi (Sala E).

En el fuero penal, la renovación fue masiva. En la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ingresaron Santiago Quian Zavalía (Vocalía N° 20) y Yamile Susana Bernan (Vocalía N° 14). Para los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal fueron nombrados jueces de cámara Nicolás Antonio Pacilio (TOC N° 1), Hugo Fabián Decaria (TOC N° 3), Ivana Sandra Quinteros (TOC N° 20), Nicolás Ramón Ceballos (TOC N° 7) y Marcelo Alejandro Peluzzi (TOC N° 2). Laura Fabiana Kvitko fue designada jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, Pablo Federico Moya en el N° 47, Diego Javier Souto en el N° 31, Mariano Francisco Amaduri en el N° 7, Santiago José Jaimes Munilla en el N° 59 y Santiago Alberto Poncio en el N° 13.

En el fuero federal penal, los nombramientos abarcaron distintos puntos del país. Para los Tribunales Orales Federales de San Martín fueron designados Mario Alberto Ferrario (TOF N° 2), Javier Matías Arzubi Calvo (TOF N° 5) y Juan Manuel Gaset Maisonave (TOF N° 5). En La Plata fue nombrada Jésica Yael Sircovich en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1. Emilio Santiago Faggi integra desde hoy la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III.

El fuero federal del interior también recibió designaciones: Diego Anzorreguy en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, Pablo Antonio Matkovic en el Tribunal Federal de Juicio de Neuquén, Gerardo Daniel Cacace en el similar de Formosa y Leandro Agustín Gómez Constenla en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. Para la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza fue nombrado vocal Sebastián Guillermo Soneira (Sala A). En el fuero comercial, Juan Pedro Giudici fue designado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4 y María Agustina Boyajian Rivas en el N° 22. La Cámara Federal de la Seguridad Social incorporó a Walter Fabián Carnota (Sala II) y Fernando Strasser (Sala III). En el fuero penal económico, Federico Novello fue nombrado juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 y Juan Andrés Moldes - hijo del ex fiscal Germán Moldes - fue designado fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalía N° 1). El decreto 542/2026 nombró además a cuatro conjueces para los Juzgados Nacionales en lo Civil con Competencia Exclusiva en Asuntos de Familia y Capacidad de las Personas: Ramiro Santo Fare, Raúl Augusto Montesano, Adrián Jorge Hagopian y Claudia Inés D'Acunto. Dentro del Ministerio Público, los decretos cubrieron cargos de la defensa pública. Verónica Mabel Polverini fue nombrada defensora pública de menores e incapaces ante juzgados civiles, comerciales y del trabajo (Defensoría N° 7); Felipe Alberto Alliaud, defensor público curador de la Defensoría General de la Nación (Defensoría Pública Curaduría N° 4); Carlos Agustín Parma, defensor público oficial federal con asiento en Mendoza; y Juan Ignacio Lazzaneo, defensor público de víctima en la provincia de Entre Ríos.