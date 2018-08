Prófugos e indagatorias: cómo sigue la causa por coimas en la obra pública

El mundo empresario y político nacional sigue conmovido por la nueva trama sobre presunto pago de sobornos en la obra pública, ocurridos durante el kirchnerismo, que algunos ya mencionan como "El Lava Jato argentino". Por la investigación ya hay 13 detenidos y quedan 5 prófugos, mientras se inicia la ronda de indagatorias que incluye a la expresidente Cristina de Kirchner.



Tres días después del reinicio de la actividad judicial tras la feria de invierno, el juez federal Claudio Bonadio libró ayer 34 allanamientos y ordenó una veintena de detenciones por una causa que investiga el supuesto pago de coimas a contratistas de obra pública durante el gobierno de Cristina de Kirchner, a quien citaron a declarar para el 13 de agosto por esta causa.



Los operativos se realizaron en distintos puntos de la Capital y la provincia de Buenos Aires y finalizaron con exfuncionarios del Ministerio de Planificación de Julio De Vido y empresarios detenidos. Hasta el momento unas 13 personas fueron apresadas, pero en total se buscarían a 20 involucrados, según relataron fuentes judiciales al canal de noticias C5N.



Entre los exservidores públicos aprehendidos figuran Roberto Baratta (secretario de coordinación del Ministerio), Hugo Martín Larraburu (exsubsecretario de Legales), Walter Fagyas (expresidente de ENARSA), Nelson Lazarte (secretario de Baratta), Rafael Llorens (director de Asuntos Jurídicos de Planificación) y Oscar Centeno, el chofer de Baratta, quien originó la investigación.



La exmujer de Centeno fue quien habría llevado al diario La Nación unos cuadernos donde el remisero anotaba en detalle todos los movimientos de los funcionarios. Según los ocho cuadernos ahora en poder de la Justicia, el chofer de Baratta dejó anotado los supuestos recorridos de los bolsos repletos de dinero que el exfuncionario y sus colaboradores realizaron desde 2010 a 2015. Horas, fechas, lugares, nombres, todo habría quedado registrado a puño y letra.



Centeno, por su parte, aceptó declarar como "arrepentido" con lo que podría lograr una reducción de pena si es que aporta información precisa sobre los supuestos actos de corrupción.



Este jueves, además de Centeno, se espera que declare la mayoría de los detenidos, aunque el trámite podría extenderse más allá de hoy. Luego el 6 de agosto será el turno de los citados a indagatoria:



• Rodolfo Paulette, Alejandro Pedro Ivanissevich, Raimundo Peduto, Manuel Santos Uribelarrea.



• 7 de agosto: Jorge Omar Mayoral, Javier Fernández, Rudy Fernando Ulloa Igor, y Germán Ariel Nivello.



• 8 de agosto: Carlos Alberto Rodríguez, Norberto Mario Oyarbide, Raúl Vertua, y

Oscar Isidro José Parrilli.



• 9 de agosto: Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, José María Olazagasti, y Juan Manuel Abal Medina.



• 10 de agosto: Julio Miguel De Vido.



• 13 de agosto: Cristina de Kirchner.



En los documentos aparecen más de 30 domicilios, entre ellos la Quinta de Olivos, mientras que los automóviles donde se realizaban los viajes estaban registrados a nombre de Jefatura de Gabinete o de distintas empresas automotrices que prestaban vehículos a Presidencia.



De las anotaciones se desprende que hasta la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, las cifras que superaban los 2 millones de dólares se le entregaban al ex mandatario en Olivos. Los montos inferiores los recibía Muñoz, que en ese momento era el secretario del ex presidente, en el domicilio privado del matrimonio en la calle Juncal.



Las supuestas operaciones van desde marzo de 2005 hasta noviembre de 2015, poco antes de que la ex mandataria dejara la Presidencia.



Entre los empresarios detenidos, aparecen Héctor Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA la constructora que Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, adquirió a la familia presidencial, y que ya fue vendida al grupo Pampa Energía. El último en entregarse fue Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien lo hizo hoy.



En tanto también están detenidos Gerardo Ferreyra, dueño de la constructora Electroingeniería; Carlos Mundín, dueño de la firma BTU; Jorge Guillermo Neira, exdirector del Grupo Eling S.A; Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi; y Claudio Javier Glazman, director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A.



Asimismo, continúan prófugos Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona; Juan Goicoechea, de Isolux; Oscar Thomas, ex director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá; Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación; y Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética.