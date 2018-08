Brasil y menor oferta del agro presionaron al dólar, que subió 12 centavos a $ 30,59

En medio de una fuerte apreciación del dólar en Brasil y por una menor oferta de divisas provenientes del sector agropecuario, el dólar subió 12 centavos este martes a $ 30,54 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó 15 centavos a $ 30, un nivel récord, en el inicio de la semana corta por el feriado del lunes en conmemoración por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.



Sucedió en medio de la licitación de Letras del Tesoro que comenzó este martes la cartera de Hacienda y finaliza mañana con el objetivo de absorber los pesos que quedaron liberados en la plaza -$ 133.201 millones- luego de que el BCRA decidiera comenzar la semana pasada con un desarme gradual de las Lebac y no renovara el total del megavencimiento que se produjo el último martes.



La divisa norteamericana tuvo un recorrido con escasa volatilidad en una rueda que nuevamente presentó un bajo volumen de negocios. Los precios se estabilizaron prontamente en un nivel muy cercano a los $ 30 y se mantuvieron dentro de ese rango durante casi todo el transcurso de la jornada.



Los mínimos se anotaron en los $ 29,90 con la primera operación pactada, cinco centavos arriba del cierre anterior. Las órdenes de compra fueron dominando en el transcurso del día impulsando avances de la cotización que se estabilizó cuando el tipo de cambio tocó los $ 30, un nivel que, con muy escasa fluctuación mantuvo hasta el cierre, un momento en el que se registró el máximo cuando se anotaron operaciones en los $ 30,01. El volumen operado cedió un 5% a u$s 456 millones.



"La primera rueda de la semana mostró al dólar mayorista asentado nuevamente en los $ 30, un valor que no se repetía sobre el cierre de las operaciones desde el miércoles pasado. El derrape del real en Brasil pudo haber tenido algo de efecto en el plano local justificando por momentos el renovado avance del tipo de cambio. Sin embargo, el desarrollo de la jornada no presentó rasgos destacables y la misma transcurrió en un escenario de calma y relativa apatía, un rasgo que se confirma con el bajo volumen del mercado, el peor tercer registro del mes en curso", destacó el analista Gustavo Quintana.



En Brasil, el dólar superó la barrera de los 4 reales por primera vez desde marzo de 2016, en una depreciación atribuida a las incertidumbres de las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil.



Asimismo, otro factor que motorizó la suba es "la escasa oferta de parte de la exportación cerealera que viene bajando teniendo en cuenta que ya cerca del fin del ciclo, solo se registró unos u$s 90 millones de dólares, que no alcanzaron a cubrir la demanda por coberturas de los bancos", segun puntualizó el analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



El billete verde se negociaba a 4,0030 reales, con una depreciación de 1,12% desde el cierre de los mercados del lunes.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se mantuvo operando en el entorno del 40%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 76 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el mercado secundario mantuvieron sus rendimientos, operándose la de 29 días al 44%.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 547 millones, más del 50% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 30,26 y $ 31,14 respectivamente con tasas de 31,63% y 34,68% TNA.



En el mercado informal, el blue trepó 30 centavos a $ 30,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", por su parte, subió un centavo a $ 30,06.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron este martes u$s 232 millones hasta los u$s 55.028 millones.