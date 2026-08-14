La UCA advirtió por la incertidumbre económica y mostró los límites de la asistencia para la pobreza infantil + Agregar ámbito en









El Índice de Incertidumbre Económica de julio se mantuvo por encima de las 50 menciones, en niveles históricamente elevados. En paralelo, advierte sobre carencias vinculadas con la ropa, la socialización y el aprendizaje en las infancias.

La UCA puso la lupa sobre la economía y la pobreza infantil, incertidumbre alta y asistencia insuficiente.

La economía atraviesa una etapa marcada por una tensión entre la estabilización de algunas variables y la persistencia de problemas que todavía condicionan las decisiones de los hogares. Dos nuevos informes de la Universidad Católica Argentina (UCA) pusieron el foco sobre esa situación. Mientras el Índice de Incertidumbre Económica de julio mantuvo un piso históricamente elevado, otro análisis sobre pobreza infantil destacó el efecto de la AUH y la Tarjeta Alimentar para contener la indigencia, aunque advirtió que la pobreza tiene dimensiones que exceden el ingreso y la alimentación.

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El Índice de Incertidumbre Económica de la UCA correspondiente a julio registró un valor de 54. Esto significa que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 54 palabras vinculadas con incertidumbre. De esta manera, se consolida el aumento observado en los meses recientes luego de ubicarse por debajo de 50 en enero de este año. Política, inestabilidad económica y trabajo se identificaron como las principales preocupaciones que explican la incertidumbre económica.

La persistencia de un nivel elevado de incertidumbre resulta relevante porque la estabilidad macroeconómica no necesariamente se traduce de manera inmediata en una mayor previsibilidad para los hogares. Las decisiones sobre consumo, ahorro, inversión y endeudamiento dependen también de las expectativas sobre el futuro y de la percepción acerca de la capacidad de sostener los ingresos.

La UCA encendió dos alertas sobre la economía y la pobreza infantil. UCA La UCA destacó el impacto de la AUH y la Tarjeta Alimentar, pero advirtió por las otras caras de la pobreza infantil En paralelo, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA puso el foco sobre la situación de niños, niñas y adolescentes y sobre el impacto que tienen las principales transferencias estatales destinadas a ese sector. El diagnóstico destaca que la AUH y la Tarjeta Alimentar cumplen una función de contención particularmente importante frente a las situaciones de indigencia.

El efecto de esas políticas, sin embargo, no puede confundirse con una solución integral de la pobreza infantil. El propio análisis de la UCA plantea que la pobreza tiene otras dimensiones vinculadas con las condiciones concretas en las que viven los chicos, desde la posibilidad de acceder a ropa adecuada hasta las oportunidades de socialización y aprendizaje.

En trabajos anteriores, el Observatorio ya había señalado el efecto protector de las transferencias. Frente a la inseguridad alimentaria, la AUH y la Tarjeta Alimentar “tuvo un efecto protector frente a la IA, especialmente en contextos críticos”, según una de las conclusiones difundidas sobre el impacto de estas políticas. La UCA puso la lupa sobre la economía y la pobreza infantil, incertidumbre alta y asistencia insuficiente UCA Ese efecto aparece como uno de los principales puntos de apoyo de la política social para los hogares con niños. Las transferencias permiten amortiguar el impacto de la pérdida de ingresos y funcionan como un mecanismo de protección frente a situaciones extremas, particularmente cuando el mercado laboral no logra garantizar ingresos suficientes. Pero el problema social no se agota allí. La pobreza infantil también se expresa en las posibilidades de acceder a bienes y experiencias que forman parte del desarrollo cotidiano. La ropa, la socialización con pares y el aprendizaje son dimensiones que pueden quedar deterioradas incluso cuando una familia logra superar el umbral de indigencia. Ese punto introduce una diferencia entre la mejora de un indicador y la transformación de las condiciones de vida. Una familia puede dejar de ser considerada indigente porque sus ingresos alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria y, al mismo tiempo, continuar sin capacidad suficiente para afrontar otros gastos esenciales. El mercado laboral aparece en este escenario como una variable determinante. La experiencia reciente muestra que las transferencias pueden amortiguar las crisis, pero tienen límites cuando los ingresos laborales de los adultos permanecen deteriorados. Un análisis sobre inseguridad alimentaria infantil de la UCA había advertido que “el empleo de los adultos es clave” para explicar la situación alimentaria de los niños.