La confianza del consumidor en EEUU cayó por el temor al impacto de la guerra en el costo de vida + Agregar ámbito en









El indicador cayó a 51 puntos en agosto, interrumpiendo la recuperación bimestral. El retroceso se atribuye al temor por el aumento del costo de vida debido a tensiones en Medio Oriente.

Confianza del consumidor: Cayó a 51 puntos en agosto, interrumpiendo la recuperación bimestral. Pixabay

A comienzos de agosto, la confianza del consumidor en Estados Unidos experimentó un marcado retroceso debido al temor de que las tensiones en Medio Oriente sigan encareciendo el costo de vida, de acuerdo con un informe difundido este viernes.

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Según el relevamiento de la Universidad de Míchigan, el indicador cedió hasta los 51 puntos desde el 55,2 anotado en julio, interrumpiendo un bimestre de recuperación y quedando por debajo de los 54,5 puntos que preveía el consenso del mercado reunido por Reuters.

El detalle El estudio destaca que el descenso de la confianza se produjo en todo el espectro político, aunque la contracción mensual resultó sensiblemente más pronunciada dentro del electorado republicano.

El descenso de la confianza se produjo en todo el espectro político, aunque la contracción mensual resultó sensiblemente más pronunciada dentro del electorado republicano. Joanne Hsu, directora del estudio, indicó que "la confianza entre los republicanos se sitúa ahora un 19% por debajo de los niveles registrados justo antes del conflicto con Irán y es la más baja desde las elecciones de 2024".

Además, Hsu señaló que "aunque el debilitamiento de la confianza a principios de mes fue generalizado en diversos grupos demográficos, se observaron reducciones especialmente acusadas entre los consumidores de más edad, los de rentas más bajas y aquellos sin título universitario", agregó.

El indicador de expectativas de inflación a un año subió al 4,3% desde el 4,2% registrado en julio, mientras que las expectativas a cinco años se mantuvieron sin cambios en el 3,3%, según la encuesta de confianza del consumidor.