Boom de la IA: Taiwán pronostica su mayor crecimiento en cuarenta años + Agregar ámbito en









La isla es clave para la demanda global de chips, albergando a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Se proyecta un crecimiento del PBI del 11,05% anual y exportaciones en alza, con inflación controlada.

Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

Taiwán prevé que su economía, basada centralmente en rama tecnológica, crezca este año al ritmo más rápido en casi cuarenta años, informó este viernes la agencia de estadísticas, que revisó al alza sus previsiones debido a la fuerte demanda de inteligencia artificial.

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Los números indican que el pronóstico es que el crecimiento del Producto Interior Bruto alcance el 11,05% anual, la expansión más rápida desde que se registró un 12,75% en 1987, y revisó al alza la previsión del 9,64% que había publicado en mayo.

El detalle del crecimiento La ministra de Estadística, Chen Shu-tzu, señaló en conferencia de prensa que "el crecimiento económico es sólido, y el desarrollo de la IA es muy importante para Taiwán. Debemos seguirlo de cerca".

Asimismo, la agencia de estadística prevé que las exportaciones de 2026 den un importante salto a 41,07% con respecto al año anterior, lo que supondría su crecimiento más rápido desde 1976. En mayo había pronosticado una expansión del 39,77%.

Cabe subrayar que Taiwán desempeña un papel clave a la hora de satisfacer la demanda de semiconductores y tecnología de IA por parte de gigantes tecnológicos como Nvidia y Apple. Cabe subrayar que Taiwán desempeña un papel clave a la hora de satisfacer la demanda de semiconductores y tecnología de IA por parte de gigantes tecnológicos como Nvidia y Apple, dado que la isla alberga al mayor fabricante de chips por encargue del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

No refleja una novedad en el escenario económico de Taiwán, ya que la fuerte demanda de IA contribuyó a que la economía de Taiwán creciera un 8,76% en 2025. Las perspectivas Los datos oficiales reflejaron ligeramente al alza su previsión de crecimiento económico para el segundo trimestre de 2026, situándolo en el 12,93%, frente a una estimación preliminar del 12,92 por ciento. Al presentar su primera previsión para el próximo año, la agencia de estadísticas señaló que esperaba que la economía de Taiwán creciera un 6,04% en 2027. Taiwán proyecta su mayor crecimiento en casi 40 años, alcanzando el 11,05% del PIB. Además, se prevé que el índice de precios al consumo de 2026 se sitúe en el 2,07%, lo que supone un valor ligeramente superior tanto al objetivo del 2% del banco central taiwanés. El sólido crecimiento económico y la previsión de inflación han reforzado la opinión de que el banco central de Taiwán no modificará las tasas de interés, según los analistas.