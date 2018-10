De Pablo: "Cuando suben las tasas y el dólar a la vez, estamos cerca del Arca de Noé"

El economista Juan Carlos De Pablo criticó con dureza la política económica, cuestionó que el Gobierno no tiene ministro de Economía y advirtió: "Cuando suben las tasas y el dólar a la vez, estamos cerca del Arca de Noé".



En declaraciones a radio La Red, el profesor De Pablo remarcó: "Si tengo una tasa de interés del 70% por un fin de semana es una cosa. Si la tenés por meses, es imposible".



Cabe recordar que el Banco Central colocó el miércoles $ 185.053 millones (unos 5.099 millones de dólares) en Letras de Liquidez Leliq a siete días, con un rendimiento promedio del 72,661%, 0,463 puntos básicos más que en la licitación previa. Se trató de la mayor colocación diaria desde que el BCRA implementó el nuevo régimen monetario. Además, la licitación tuvo un efecto contractivo neto de $ 74.735,7 millones, el más importante hasta ahora.



El BCRA implementó desde inicio de mes un sistema de control de la base monetaria y un rango de flotación para el dólar, entre otras medidas, con el objetivo de bajar la inflación, en pleno proceso recesivo de la economía. No obstante, luego de que el INDEC diera a conocer ayer el dato de inflación de septiembre, (los precios se aceleraron al 6,5%, el nivel más alto desde abril de 2016), el economista salió a cuestionar al Gobierno por considerar que "no tiene un política antiinflacionaria".



Es preciso mencionar que la inflación en los últimos 12 meses acumula una suba de 40,5%. Además, en lo que va del año, el costo de vida subió a 32,54%.





