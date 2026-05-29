Cuánto sale un enchufe inteligente en 2026: precios y cómo ayuda a bajar la factura de luz

Este producto apareció en el momento perfecto, ya que cada vez son más las familias que buscan reducir los gastos mensuales.

Este dispositivo te permite ahorrar y mejorar funciones de tu hogar.

Dentro del rubro de la tecnología pensada para el hogar , hay un dispositivo inteligenteque llama la atención por el ahorro que implica. Su capacidad para controlar los aparatos eléctricos desde el celular abrió una nueva posibilidad para quienes buscan reducir el consumo energético cotidiano.

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Aunque todavía mantiene un precio más alto que el de un tomacorriente convencional, este accesorio comenzó a aparecer en departamentos, oficinas y casas gracias a las funciones que cumple, contando con opciones de automatización, seguridad y hasta el monitoreo del gasto eléctrico .

Un enchufe inteligente es un adaptador que se conecta al tomacorriente de tu casa y permite manejar distintos dispositivos eléctricos mediante internet o conexiones inalámbricas como Wi-Fi y Bluetooth. La mayoría de los modelos actuales funciona a través de aplicaciones móviles compatibles con Android y iOS. También existen versiones preparadas para asistentes virtuales como Amazon, Alexa y Siri.

Una vez configurado, el usuario puede prender o apagar aparatos desde cualquier lugar del mundo usando el celular. Entre los equipos compatibles, ya existen lámparas, ventiladores, cafeteras, estufas eléctricas y cargadores de dispositivos móviles.

Algunos modelos incluyen temporizadores automáticos, función que ayuda a que el enchufe corte la corriente después de un período determinado y así evitar consumos innecesarios cuando una persona olvida apagar un artefacto.

Los equipos más completos además permiten monitorear el gasto eléctrico en tiempo real. A través de la aplicación se puede consultar el voltaje, el amperaje y el consumo acumulado en kilovatios hora (kWh). Ante problemas eléctricos, algunos enchufes incorporan sistemas contra golpes de tensión y cortes automáticos ante sobrecargas.

Hay que tener en cuenta que los dispositivos inalámbricos suelen ser algo más grandes que un enchufe convencional debido a los componentes internos necesarios para la conectividad y el control remoto.

Enchufe inteligente Estos enchufes monitorean el consumo de la lámpara o del aparato conectado. Gentileza - Better Homes and Gardens

Ventajas y desventajas de incorporarlo a tu hogar

Uno de los principales beneficios está en el ahorro energético, ya que el enchufe inteligente ayuda a reducir el llamado "consumo vampiro", es decir, la energía que siguen usando algunos aparatos cuando quedan en modo espera. También permite apagar luces o electrodomésticos a distancia, muy útil cuando una persona sale de su casa y olvida desconectar algún dispositivo.

Además, ayuda en la climatización del hogar mediante horarios programados, provocando que ventiladores, estufas o aires acondicionados se activen solo durante determinados momentos del día.

En términos de seguridad, algunos usuarios los eligen para simular presencia dentro de la casa durante vacaciones. Además, los modelos con apagado automático disminuyen los riesgos con planchas, cafeteras o artefactos que generan calor.

Sin embargo, los especialistas también remarcan ciertos límites antes de instalar estos equipos. El primero tiene que ver con el consumo permanente del propio enchufe inteligente, ya que, al necesitar conexión a internet, utiliza energía de forma constante. Por ese motivo, recomiendan comparar el gasto eléctrico del aparato con el ahorro real que genera dentro del hogar.

En cuanto a la compatibilidad, no todos los modelos funcionan correctamente con cualquier electrodoméstico o sistema de automatización doméstica. También hay restricciones con la potencia, ya que muchos enchufes básicos soportan hasta 10 amperios, equivalentes a unos 2200 watts, lo que impide conectar aparatos de alto consumo.

Pensar comparar Este invento permite apagar a distancia luces y aparatos que dejamos prendidos por error. Pexels

Precios y alternativas de enchufes inteligentes

En Argentina, los enchufes inteligentes muestran una amplia diferencia de precios según sus funciones y capacidad eléctrica. Los modelos básicos cuestan entre $11.000 y $18.000 por unidad, ofreciendo encendido y apagado remoto mediante Wi-Fi de 2,4 GHz y funciones de programación horaria. Estas opciones soportan hasta 10 amperios y suelen recomendarse para lámparas, cargadores o pequeños electrodomésticos.

La gama media sale entre $19.000 y $30.000, ya que incorporan herramientas de monitoreo energético y modelos reforzados de 16 amperios. Además, permiten compatibilidad más amplia con asistentes virtuales y automatizaciones domésticas, perfectos para controlar consumos de cocina o climatización.

Los modelos premium superan los $31.000 dependiendo de las funciones disponibles. Dentro de este grupo aparecen enchufes con múltiples tomas, puertos USB integrados y versiones embutidas que reemplazan al tomacorriente de pared.

También existen alternativas con conectividad dual mediante Wi-Fi y Bluetooth, lo que mejora la vinculación inicial y mantiene ciertas funciones activas incluso ante caídas momentáneas de internet.