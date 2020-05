Chodos confirmó que siguen las negociaciones con los acreedores bajo acuerdo de confidencialidad

Y aseveró que "los acreedores más representativos no representan al 50% de los bonistas que forman parte de la negociación".

Respecto de si son los fondos buitre quienes están detrás de las negociaciones, Chodos, en diálogo con FM La Patriada, señaló que "uno nunca sabe exactamente si están los buitres clásicos o no, porque hay una opacidad muy grande en lo que son las tenencias".

"El FMI que se relacionó con Mauricio Macri fue parte del problema (Sergio Chodos)"

En este sentido, aseguró que "cada vez hay más presiones para la transparencia para los estados pero se sigue manteniendo la posibilidad de opacidad en los sectores de mercado que no tengan obligaciones de reportar tenencias".

Y fue contundente: "No creo que haya una posición muy significativa de buitres, lo que no significa que no haya acreedores recalcitrantes".

Chodos declaró que "Argentina va a tener un programa porque hay que buscar un reemplazo de las fuentes de financiamiento actual", y explicó que "lo que importa es salir de ese esquema de condicionalidades y dependencias".

Al respecto, indicó que "el FMI que se relacionó con Mauricio Macri fue parte del problema. El programa fue pobre y fue un fracaso importante. En rigor, sigue vigente porque no fue reemplazado".

Por último, Chodos se refirió a la experiencia en negociaciones con los acreedores de Alberto Fernández, al sostener que "el Presidente tiene un liderazgo súper importante en este tema".

"Sobre todo por haber pasado la experiencia de haberlo solucionado anteriormente", completó.