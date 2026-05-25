Causa Cuadernos: revelan más de 300 llamados entre el acusado de manipular los anotadores y un exjefe de Pericias de la Federal

Los registros muestran contactos sostenidos entre Jorge Bacigalupo y el comisario retirado José Antonio Daniel Portaluri durante etapas centrales en la causa Cuadernos. A esas comunicaciones se agregan además 84 conversaciones entre Bacigalupo y Centeno.

Un peritaje oficial concluyó que los anotadores presentaban agregados, tachaduras y otras modificaciones atribuidas a Jorge Bacigalupo.

La investigación paralela que analiza la presunta adulteración de los cuadernos atribuidos al exchofer Oscar Centeno sumó un nuevo elemento que podría tener impacto sobre el expediente principal, donde más imputados admitieron haber falseado sus testimonios . Se trata de un registro telefónico que exhibe al menos 343 comunicaciones entre el sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo y el comisario mayor retirado José Antonio Daniel Portaluri entre 2017 y 2023.

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Los registros muestran contactos sostenidos entre ambos durante distintas etapas consideradas centrales en la causa Cuadernos. A esas comunicaciones se agregan además 84 conversaciones entre Bacigalupo y el propio Centeno , una secuencia que distintas defensas consideran relevante para reconstruir el origen y desarrollo de la investigación judicial.

Bacigalupo se encuentra acusado de haber realizado modificaciones sobre los cuadernos luego de que peritajes oficiales detectaran intervenciones en la escritura y alteraciones en los anotadores. Durante su declaración testimonial en el juicio oral, el ex policía reconoció haber trabajado bajo las órdenes de Portaluri en la Dirección de Pericias de la Policía Federal , aunque relativizó el vínculo actual entre ambos.

Sin embargo, los registros incorporados al expediente muestran un patrón de contacto sostenido durante seis años. De acuerdo con la reconstrucción realizada, mantuvieron un promedio cercano a una comunicación semanal.

La secuencia de llamados coincide temporalmente con momentos clave del desarrollo de la causa, entre ellos la entrega de los cuadernos al periodista Diego Cabot , reuniones vinculadas al impulso de la investigación judicial, las detenciones de agosto de 2018, los procesamientos posteriores y el avance de la causa que investiga la posible adulteración de los documentos.

La investigación por presunta manipulación de los cuadernos se inició en 2022 a partir de una denuncia presentada por el empresario Armando Loson. Un peritaje oficial concluyó que los anotadores presentaban agregados, tachaduras y otras modificaciones atribuidas a Bacigalupo. Como consecuencia, el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó en dos oportunidades por presunto encubrimiento agravado y falsificación de documento público, aunque esas decisiones posteriormente fueron revisadas por la Cámara Federal.

Las nuevas pruebas incorporadas podrían derivar ahora en nuevas medidas dentro del expediente que busca determinar la autenticidad y las posibles alteraciones de los cuadernos.

Portaluri desarrolló una extensa carrera dentro de la Policía Federal Argentina y participó en investigaciones de fuerte repercusión pública, entre ellas la causa AMIA, los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y el caso por el robo de las manos de Juan Domingo Perón.

La frecuencia de las comunicaciones con Bacigalupo -quien está acusado de adulterar los cuadernos según los resultados de pericias oficiales- y la coincidencia temporal con distintos hitos de la causa llevaron a algunas defensas a plantear sospechas sobre la eventual intervención de sectores vinculados a áreas de inteligencia de la Policía Federal en el desarrollo del expediente.

Según surge de documentación incorporada a la causa paralela por adulteración, uno de los intercambios entre ambos menciona a un empresario relacionado con el negocio de las armas. En ese diálogo, Portaluri le habría escrito a Bacigalupo: “Lo conozco desde que estaba en inteli”, en una aparente referencia al área de Inteligencia.

La relación entre ambos también fue tema de discusión durante la declaración testimonial de Bacigalupo en el juicio oral por la causa Cuadernos, que se desarrolló en dos jornadas -el 14 y el 19 de mayo- debido a su extensión.

En la primera audiencia, el ex sargento indicó que había trabajado bajo las órdenes de Portaluri en la Dirección de Pericias de la PFA. Posteriormente, durante nuevas consultas de las defensas, intentó restarle importancia al vínculo y sostuvo que tenían escaso contacto, limitado a “algún saludo por cumpleaños o Pascuas”. Incluso llegó a afirmar: “Con Portaluri no tengo ninguna relación”.

Sin embargo, la documentación incorporada al expediente muestra un nivel de contacto frecuente y sostenido que podría resultar de interés para la Justicia en la investigación sobre la presunta manipulación de los cuadernos.

Según la reconstrucción realizada sobre las comunicaciones por El Destape, los contactos entre Bacigalupo y Portaluri coinciden con diversos momentos relevantes del caso, entre ellos:

El contacto de Bacigalupo con Diego Cabot en octubre de 2017 y la entrega de los cuadernos en enero de 2018.

La entrega de documentación adicional a Cabot en febrero de 2018.

Reuniones entre Cabot y el fiscal Carlos Stornelli vinculadas al impulso judicial del caso.

La negociación para que Bacigalupo declarara como testigo el 31 de julio de 2018.

El estallido mediático de la causa y las detenciones masivas del 1 de agosto de 2018.

El cambio de declaración de Oscar Centeno el 3 de agosto de 2018, cuando afirmó haber quemado los anotadores.

Los procesamientos dictados en septiembre de 2018.

La confirmación de esos procesamientos por parte de la Cámara Federal en diciembre de ese año.

La declaración de Víctor Manzanares en febrero de 2019.

La reaparición de los cuadernos en octubre de 2019.

El allanamiento al domicilio de Bacigalupo en marzo de 2023.

El peritaje realizado a fines de julio de 2023 que concluyó que Bacigalupo habría manipulado los anotadores.

Además, la causa paralela contiene documentación y conversaciones que, según consta en el expediente, reflejarían una relación cercana entre ambos ex policías y afinidades político-ideológicas. “Todo lo que tenga olor a peronismo me cae como la patada de un burro, pero no desde ahora, desde joven”, había admitido ante el Tribunal el testigo Bacigalupo, quien entregó la caja con los cuadernos de Centeno al periodista Cabot.