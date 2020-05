Para empresas: la nueva instancia del ATP contemplará la facturación de abril

Sobre la marcha del programa creado por el Gobierno para acompañar a las empresas y sostener los puestos de trabajo, Marcó del Pont analizó en declaraciones a Radio 10 que “sabemos que hay situaciones de nervios porque algunos todavía no cobraron el salario complementario. La semana que viene se termina de pagar a más de 2 millones de trabajadores. Tienen que saber que quienes accedieron tienen un derecho adquirido y que lo van a cobrar”.

“En muy poco tiempo se armó andamiaje de políticas públicas desde la AFIP que es un organismo acostumbrado a cobrar impuestos. Es inédito. En el peor de los momentos de la crisis financiera de 2008 se pagaron 150 mil REPRO para sostener salarios y ahora vamos a pagar una parte del salario más de 2 millones de trabajadores. Ponemos en valor el Estado que asigna enormes recursos para amortiguar el impacto de la crisis”, repasó la funcionaria.

En cuanto al otorgamiento de los créditos a tasa 0, la titular de la AFIP señaló que “hay más de 1,3 millones de monotributistas y autónomos. Más de 330 mil ya comenzaron el trámite. Es un instrumento orientado a la clase media que vio imposibilitado su trabajo profesional. Queremos atender a ese universo”. En ese sentido, sostuvo que el organismo analiza situaciones referidas al nivel de facturación de los monotributistas de la categoría A y los autónomos que aportan a cajas provinciales para facilitar su acceso a los créditos.

Respecto al rol de la AFIP en el marco de la pandemia, Mercedes Marcó del Pont señaló que el organismo “lleva adelante una reconversión para acompañar al entramado productivo y garantizar los puestos de trabajo. En muy poco tiempo construimos en un organismo abocado al cobro de impuestos, un andamiaje de políticas públicas para pagar salarios a los trabajadores del sector privado y transferir ingresos a los más vulnerables”.

Al respecto, agregó que “tomamos muchas medidas para acompañar a las empresas y sus trabajadores en una situación de ahogo financiero. Es necesario que recaudemos y captar más en los sectores de mayor capacidad contributiva cuando hay gran parte del entramado productivo que está sufriendo”.

Cuentas en el exterior

“Estamos notificando a los contribuyentes que detectamos con cuentas en el exterior. Es una parte pequeña de la información que vamos a analizar”, precisó Marcó del Pont al referirse a los datos de cuentas en el exterior, remitidos a la AFIP por la OCDE.

“Encontramos situaciones que a priori son irregulares. No las teníamos registradas, pero todavía estamos en una instancia de evaluación preliminar”, expresó al referirse a las 960 cuentas no declaradas ante el organismo que fueron identificadas el mes pasado. “No sólo fortalecemos el trabajo sobre los grandes patrimonios no declarados, sino que trabajamos para mejorar los controles con la Aduana en las maniobras de sub y sobre facturación de comercio exterior.