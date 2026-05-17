ANSES aumenta la prestación por Desempleo en mayo 2026: a cuánto puede llegar

El organismo definió los nuevos valores de la prestación por Desempleo para mayo de 2026, un beneficio clave para quienes perdieron su empleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó los valores de la prestación por Desempleo para mayo de 2026. El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo sin causa justificada o por finalización de contrato laboral. El nuevo esquema de montos quedó vinculado a la reciente suba del salario mínimo.

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El organismo depende del Ministerio de Capital Humano y administra distintas prestaciones de seguridad social en todo el país. ANSES también permite realizar consultas sobre pagos, expedientes y documentación desde la web oficial y la aplicación móvil. La asistencia económica alcanza a trabajadores registrados que quedaron sin empleo y cumplen determinados requisitos de aportes.

El beneficio funciona como un ingreso temporal para personas desempleadas. El importe final cambia según los salarios previos y los aportes registrados de cada solicitante. Los valores no son iguales para todos los beneficiarios porque el cálculo depende de la situación laboral de cada trabajador.

ANSES definió distintos criterios de acceso según la modalidad de contratación laboral. El organismo solicita una cantidad mínima de aportes para habilitar el cobro de la prestación. Los trabajadores permanentes deben acreditar aportes dentro de los últimos años previos al despido. El sistema también contempla situaciones laborales eventuales y actividades estacionales.

Los grupos que pueden solicitar la prestación son los siguientes:

trabajadores permanentes con al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido

trabajadores eventuales o de temporada que hayan trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año

trabajadores de la construcción con un mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años

El beneficio alcanza únicamente a personas con relación de dependencia registrada. ANSES analiza la documentación presentada antes de aprobar cada solicitud. El historial de aportes resulta necesario para acceder al cobro mensual de esta asistencia. La prestación por desempleo busca brindar una cobertura económica temporal frente a la pérdida del trabajo formal.

empleo desempleo despido Depositphotos

Cómo tramitar la prestación por desempleo

ANSES habilita distintos canales para realizar trámites y consultas vinculadas con prestaciones sociales. Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del organismo o acceder mediante la aplicación móvil. La plataforma digital permite consultar expedientes, revisar fechas de cobro y modificar medios de pago.

Pasos a seguir para poder realizar el trámite desde el sitio web del organismo:

reunir documentación: preparar DNI y el telegrama de despido o documentación laboral

preparar DNI y el telegrama de despido o documentación laboral verificar datos en Mi ANSES: ingresar a anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que los datos personales y laborales estén actualizados.

ingresar a anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que los datos personales y laborales estén actualizados. iniciar el trámite: a través de la plataforma Atención Virtual en la web de ANSES / presencial solicitando un turno previo para presentarse en una oficina de ANSES.

a través de la plataforma Atención Virtual en la web de ANSES / presencial solicitando un turno previo para presentarse en una oficina de ANSES. confirmación: la ANSES analizará la información para aprobar la prestación

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Aumenta la prestación por Desempleo de ANSES en mayo

ANSES confirmó nuevos valores para la prestación por desempleo durante mayo de 2026. La actualización quedó vinculada al incremento del salario mínimo y modificó los topes mínimos y máximos del beneficio. El esquema vigente establece una asistencia básica para quienes quedaron desempleados y reúnen los requisitos solicitados por el organismo.

Los nuevos montos quedaron definidos de la siguiente manera:

monto mínimo: $181.500

monto máximo: $363.000

El cálculo final depende de los ingresos registrados antes de la desvinculación laboral. ANSES toma en cuenta los aportes y salarios previos para determinar el importe correspondiente a cada caso. La prestación mantiene diferencias según el historial laboral de cada beneficiario.

El organismo continúa con la actualización de distintas prestaciones sociales durante mayo. La suba también impacta sobre otras asistencias administradas por ANSES. La prestación por Desempleo forma parte del esquema de cobertura social destinado a trabajadores registrados. ANSES sostiene el pago mensual para quienes atraviesan una situación de desempleo y cumplen con las condiciones establecidas por la normativa vigente.