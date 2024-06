Dicen en el campo: crece el malestar por indefiniciones oficiales

Se cumplió el alerta por frío y heladas. ¿Es verdad que no aparece la soja?. Cambian reglas de sanidad mundial (pero Senasa no contesta). Los precios en el sube y baja. Se frenan aumentos de transporte. La deforestación y la aftosa levantan polvareda.

Otros temas que siguen generando controversia son las restricciones que impone la Unión Europea que, a sus importadores, les “exige” que los productos a ingresar en la UE sean “libres de deforestación”, lo que levantó oleadas de críticas “hacia adentro, y hacia afuera”. Desde, “Europa vuelve con las paraarancelarias”, hasta “¿porque hay que certificar una región que nunca tuvo montes ni bosques, como las planicies de la Pampa Húmeda?”, entre algunos de los argumentos de los que rechazan la medida, básicamente, “porque el costo será de los productores”, sostienen, mientras que se suman los que señalan que estos sistemas deben ser “optativos”, y no obligatorios. Simultáneamente se conoció la fuerte oposición de Brasil a la medida que califica de “proteccionismo comercial disfrazado de preservación ambiental”, según el comunicado de la poderosa Aprosoja brasileña.

Finalizó primera campaña de vacunación contra la aftosa Las nuevas medidas de la Organización Mundial de Sanidad Animal sobre la aftosa están levantando polvareda.

La Patagonia quiere seguir "protegida" por la barrera

Mientras, en Argentina, todavía no se escuchan voces oficiales llevando un poco de luz sobre el tema (más allá de la bioeconomía). Y algo similar sucede en el tema ganadero donde la controversia por las nuevas medidas de la OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal, ex OIE), también están levantando polvareda. Es que la decisión del máximo organismo internacional de permitir el ingreso de animales vacunados contra la aftosa a zonas “libres sin vacunación” (el argumento que está usando la Argentina para intentar acceder a algunos mercados internacionales como Japón), implicaría dejar sin efecto, de hecho, la barrera sanitaria al sur del Río Colorado, lo que es fuertemente resistido en la zona (que cuenta desde hace años, con precios ganaderos muy buenos en la región por la escasa oferta). “No puede existir el doble estándar dentro del país y, además, pone en una situación muy vulnerable a la Argentina en sus negociaciones internacionales. Hace más de 20 años que no hay casos locales (de aftosa), y no puede ser que todavía ni siquiera se haya corrido la barrera para el norte”, señalan algunos, mientras otros ven directamente, la posibilidad de dejar de vacunar contra la enfermedad, como ya hizo Brasil a fines de abril. Ahora se espera que las autoridades de la cartera, y las sanitarias, puedan salir finalmente a aclarar estas cuestiones de fondo, y que hacen al cortísimo plazo.