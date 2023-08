Exportaciones: el campo podría ser protagonista en la economía que viene

La sequía fue la gota que rebalsó el vaso. En la historia reciente, la Argentina sufrió diversos embates que sumados a errores no forzados en términos económicos, provocaron esta debacle que hoy se presenta ante una sociedad castigada por la inflación, la pobreza y las dificultades propias de una economía a la que le cuesta cada vez más conseguir el combustible necesario para seguir funcionando.

La primera proyección de exportaciones para 2024 de la entidad rosarina, realizada en base a la intención de siembra, rindes tendenciales y los precios FOB vigentes para embarque en 2024, señala que los envíos al exterior de los principales complejos del agro alcanzarán algo más de US$ 32 mil millones, lo que representaría el 40% de las exportaciones totales de bienes de Argentina. Las mismas están calculadas en poco mas de US$ 80 mil millones para el año próximo. Esto significa un incremento de casi US$ 8 mil millones respecto de lo estimado para 2023.