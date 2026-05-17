Belgrano le ganó a Argentinos Juniors por penales y jugará la final del Torneo Apertura contra River

Tras una serie desde los doce pasos dramática y cambiante, el Pirata se impuso ante el Bicho y disputará el título el próximo domingo 24 de mayo frente al Millonario. El partido suma un condimento especial debido al recuerdo de la promoción de 2011.

Belgrano le ganó a Argentinos por penales y jugará la final del Torneo Apertura contra River.

Belgrano de Córdoba se impuso ante Argentinos Juniors por penales en la Paternal, después de igualar 1-1 en 120 minutos en las semifinales del Torneo Apertura 2026. De esta manera, el Pirata se metió a la final donde enfrentará River, un rival conocido.

La final del campeonato se disputará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El conjunto dirigido por Ricardo "el Ruso" Zielinski disputará el titulo frente al Millonario, que se clasificó tras ganarle 1 a 0 a Rosario Central en el Monumental. El campeón obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y al Trofeo de Campeones 2026 .

El encuentro entre ambos equipos tiene un condimento especial: el equipo cordobés fue el encargado de ganarle la histórica promoción que mandaría a los de Nuñez al descenso en 2011 . Por ese motivo, la definición del campeonato promete sumar otro interesante capítulo.

El Millonario y el Pirata, además, cuentan con un antecedente en este torneo. A comienzos de abril, los de Coudet golearon 3 a 0 a los cordobéses en el Monumental, por el partido correspondiente a la fecha 13 del apertura.

Belgrano venció a Argentinos Juniors y es finalista

Embed - ¡BELGRANO AVANZÓ A LA FINAL EN LOS PENALES! #ARGENTINOSJRS 1 (3) - (4) 1 #BELGRANO | RESUMEN

Argentinos Juniors impuso las condiciones desde el arranque del partido y, luego de una gran jugada asociativa, Facundo Jainikoski definió para abrir el marcador a tan solo 6 minutos de partido.

A Belgrano le costó varios minutos asentarse en el terreno y equiparar el desarrollo que le proponía el Bicho.Lo mejor del Pirata ocurrió cuando la pelota le llegó a Lucas Zelarayán, aunque fue en escasas oportunidades.

Ya en el segundo tiempo, Belgrano buscó de forma desesperada igualar el partido ante un Argentinos que se mantenía sólido. Hasta que a pocos minutos del final llegó una serie de jugadas con final feliz para los cordobeses. A los 48 minutos del segundo tiempo, en tiempo adicionado, Lucas Zelarayán sacó un potente remate rasante desde afuera del área y su tiro se estrelló con el poste.

No obstante, en la jugada posterior, cuando parecía que los de La Paternal se salvaban de milagro, un centro al área rebotó en el pecho de Lucas Passerini y le cayó en los pies a Nicolás Uvita Fernández que remató dentro del área y estampó el 1-1 en la última jugada para forzar el alargue.

Luego de un tiempo suplementario que no tuvo grandes emociones, la semifinal se definió en la tanda de penales. Argentinos logró ponerse en ventaja después de que Brayan Cortés tapara dos disparos, primero a Zelarayán y después a Franco "Mudo" Vázquez. Sin embargo, desperdició dos chances de ganar la serie. Thiago Cardozo le atajó un tiro a Enzo Pérez y Ramiro Hernandes convirtió el 4-3 definitivo para que Belgrano se meta en la definición del campeonato local.

Formaciones Argentinos vs Belgrano

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.