Victoria Villarruel volvió a cuestionar a Javier Milei por la compra de un avión y apuntó a Defensa

La vicepresidenta lanzó críticas por la adquisición de una aeronave en mal estado y volvió a marcar diferencias con el Presidente. También alertó por los bajos salarios militares y la crisis de la obra social.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a criticar implícitamente al presidente Javier Milei por la compra de un avión en mal estado para la Fuerza Aérea y aseguró que en otras gestiones, por situaciones “mucho menos” graves, “renunciaban todos los implicados” .

En la misma línea, apuntó contra el área que conduce el ministro de Defensa, Carlos Presti , y advirtió que los salarios del personal militar “están en el subsuelo” , mientras que la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) se encuentra “totalmente quebrada”.

“ Gravísimo. Varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados? ”, cuestionó la vicepresidenta.

El cruce se da en el marco de una ruptura política consolidada entre Milei y Villarruel, que en los últimos meses escaló a declaraciones públicas. El Presidente llegó a calificarla de “traidora” y “demagoga” , en medio de reproches por tener una agenda propia.

Desde el entorno presidencial también la acusan de conspirar con un proyecto presidencial para 2027, en competencia con La Libertad Avanza, mientras que Villarruel denunció que sectores del oficialismo buscan forzar su renuncia, algo que rechazó de forma tajante.

El quiebre se profundizó por diferencias en el manejo del Senado y por el recorte de poder que sufrió la vicepresidenta, a quien le retiraron influencia en áreas clave como Seguridad y Defensa, pese a que, según ella, formaban parte del acuerdo original de la campaña 2023.

Victoria Villarruel recrudeció sus críticas contra Luis Petri: "Debe justificar el desastre cometido"

Como figura autónoma de la actual disposición de la política nacional, Victoria Villarruel conoce que su núcleo de mayor aceptación se encuentra en la familia militar. Es por ello que elige seguir polarizando con Luis Petri, exministro de Defensa y actual diputado nacional, a quien le atribuyó el deterioro de las condiciones laborales y de prestaciones del personal de las Fuerzas Armadas.

Ambos miembros del oficialismo -aunque Villarruel con una tensión irreconciliable con el Presidente de la Nación- mantienen una disputa legal a raíz de una denuncia penal que la Vicepresidenta realizó contra el diputado por "calumnias e injurias". En detalle, el exministro de Defensa acusó de "golpista" a Villarruel y de favorecer a la oposición por apostar "por el fracaso del Gobierno".

La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos. El letrado finalmente la desestimó ya que consideró que las declaraciones del exministro de Defensa no configuraban delitos de acción pública. "No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella!", acusó Petri en su cuenta oficial de X esta semana.