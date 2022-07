La incertidumbre le puso freno al boom de la maquinaria agrícola

Se trata de un sector que crece a tasas chinas, superiores al 20%, con ventas que llegaron a niveles récord no se veían desde 2008.

Entre los argumentos que explican la fortísima demanda de maquinaria aparecen los altos precios de los granos, el buen desempeño de la campaña agrícola pasada, las atractivas propuestas crediticias a tasas negativas, la imposibilidad de acceder a moneda extranjera y fundamentalmente la posibilidad de adquirir mejoras tecnológicas que permitirían incrementar la eficiencia productiva.

En el inicio del mes de junio, cuando se desarrolló Agroactiva, una importante muestra agrícola en la provincia de Santa Fe, eran muchos los industriales del sector que advertían un escenario de máxima incertidumbre, porque atrás de las ventas récord aparecía la peor duda que puede tener alguien que vende: no saber si la operación que concretó le traerá rentabilidad. Eduardo Borri, presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola explicó a Ámbito que “todo lo que tenemos vendido se hizo con un precio fijado, se cobró y lo tenemos en lista de espera para entregar. Lo que nos pasa ahora es que se nos encarece lo que vendimos hace meses. Hoy los fabricantes no saben si vender o no porque las entregas son para fin de año”.

Esa duda, que hace meses es una realidad tangible y se agravó cuando el Banco Central de la República Argentina restringió la posibilidad de acceder a moneda extranjera para concretar el pago de importaciones. En aquella ocasión, Agrale -una de las empresas del sector- advirtió mediante un comunicado el cese de su producción.

Luciana Mengo, gerenta de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agro Componentes de la Provincia de Córdoba (AFAMAC), destacó que “el boom que nos caracterizó en los últimos meses se interrumpió, pero no se frenó por completo. Lo que ocurre es que cada actor de la economía, ya sea productor o industrial, ingresó en una zona de incertidumbre que lo frena para tomar decisiones de inversión. Según la empresaria, “el proceso productivo se ralentizó para poder cumplir con las entregas pactadas. Eso ocurrió porque no llegan los suministros importados, porque hay equipamiento que suele romperse y del que no hay repuestos disponibles como ocurría hasta el día de hoy y porque la falta de mano de obra calificada todavía es un problema”. Así, las empresas comenzaron a evitar el envío de cotizaciones y frenaron cualquier venta posible. A la duda de saber si el negocio es rentable, se suma una más: la posibilidad de no poder entregar la unidad vendida.

A pesar de un cierre de semestre altamente positivo, los números indican que en junio se frenó la tendencia alcista en el patentamiento de maquinaria agrícola. Según la División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), hubo una disminución en los registros de cosechadoras, tractores y pulverizadoras. Esto tiene una explicación.