Alberto pidió unidad en la previa del cierre de las candidaturas

El mandatario encabezó la tradicional ceremonia de la que participó la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos Tunquelén de la ciudad bonaerense de Garín, en compañía de algunos de sus ministros del Gabinete. El pedido de unidad llega el mismo día en que intendentes peronistas de la primera sección electoral emitieron un comunicado donde reclaman por una lista de unidad y advierten que su boleta irá colgada de un solo candidato presidencial. Con la firma de Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo y Karina Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), y Leo Nardini (Malvinas Argentinas), entre otros, los jefes comunales aseguran que “de no lograr la unidad en las listas provinciales y nacionales, no seremos funcionales a esas divisiones y acompañaremos en nuestros distritos a la lista que encarna el proyecto político que queremos para nuestros vecinas y vecinos, y no iremos en ambas”.