Muerte de Matthew Perry: condenaron a dos años de prisión a uno de los acusados

El actor de Friends falleció a los 54 años tras una sobredosis accidental de drogas en su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023.

Erik Fleming , una de las cinco personas acusadas en relación con la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry , fue sentenciado el miércoles 13 de mayo a 24 meses de prisión federal y tres años de libertad condicional supervisada.

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Fleming, director de televisión y antiguo conocido de Perry, se declaró culpable en agosto de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina y un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte, según un comunicado de prensa de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

El actor de Friends falleció a los 54 años tras una sobredosis accidental de drogas en su casa de Pacific Palisades el 28 de octubre de 2023.

Una autopsia posterior determinó que Perry murió por los efectos agudos de la ketamina, así como por otros factores contribuyentes como el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina, un medicamento utilizado para tratar el trastorno por consumo de opioides.

Según los fiscales, Fleming admitió haber distribuido la ketamina —que obtuvo de la conocida como "Reina de la Ketamina", Jasveen Sangha— que finalmente causó la muerte de Perry. Fleming también admitió haber distribuido 50 viales de ketamina al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, quien vivía con él.

Según el comunicado, una vez que se informó de la muerte de Perry, Fleming supuestamente recibió un mensaje de texto de Sangha que decía: "Borra todos nuestros mensajes".

Las autoridades federales y locales iniciaron una investigación para determinar el origen de la ketamina que provocó la muerte del actor.

En agosto de 2024, arrestaron a Fleming, Sangha, Iwamasa, al doctor Mark Chavez, residente de San Diego, y al Dr. Salvador Plasencia. Los cinco se declararon culpables de los cargos relacionados con la muerte de Perry.

En abril, Sangha fue condenada a 15 años de prisión tras declararse culpable de un cargo de mantener un local relacionado con el tráfico de drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina que provocó la muerte o lesiones corporales graves.

Plasencia fue sentenciado a 30 meses de prisión federal en diciembre de 2025. Chávez fue sentenciado a ocho meses de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional supervisada.