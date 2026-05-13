El otoño-invierno 2026 propone una moda mucho más cálida y sofisticada. Aunque el negro sigue presente, ya no ocupa el lugar dominante que tuvo durante años. En cambio aparecen tonos más profundos, orgánicos y fáciles de combinar que aportan elegancia sin perder personalidad.
Colores en tendencia para este otoño-invierno 2026
La moda llega con una fuerte renovación, los tonos tierra, los colores inspirados en la naturaleza y los rojos oscuros pisan fuerte.
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Las nuevas tendencias mezclan inspiración natural, lujo silencioso y una estética más relajada. Los diseñadores internacionales y las marcas locales comenzaron a incorporar colores intensos, tierras pero más apagados y variantes del bordó. En pasarelas, colecciones de ropa y redes sociales, ya se repiten algunas tonalidades que prometen dominar el placard durante los próximos meses.
El tono que desplaza al negro
Durante años el negro fue el color indiscutido del invierno. Sin embargo, en 2026 aparece un nuevo protagonista que gana espacio, tanto en prendas básicas como en outfits más elegantes: el bordó profundo, también conocido como borgoña o cherry oscuro.
Este tono se convirtió en uno de los más vistos en las semanas de la moda internacionales y ya aparece en:
- tapados oversized
- botas largas
- carteras estructuradas
- sweaters tejidos
- pantalones sastreros
- vestidos de noche
La gran ventaja del bordó es que mantiene la elegancia del negro pero suma más calidez y sofisticación visual. Además, funciona muy bien tanto de día como de noche. Otro detalle importante es que el bordó combina prácticamente con toda la paleta protagonista del invierno 2026:
- marrón chocolate
- beige tostado
- gris humo
- azul petróleo
- verde oliva
- camel
- blanco manteca
Incluso muchas marcas comenzaron a usarlo en total looks monocromáticos, una de las tendencias más fuertes del año.
Bordó, marrón y ciruela: los nuevos infaltables del placard
La temporada también consolida el regreso de los tonos tierra y de los colores inspirados en la naturaleza. El marrón chocolate aparece como el nuevo neutro estrella y se transforma en uno de los tonos más versátiles del otoño-invierno 2026.
Se ve especialmente en:
- camperas de cuero
- pantalones amplios
- trenchs
- botas gamuzadas
- accesorios
- conjuntos tejidos
El marrón ya no se percibe como un color aburrido o clásico. Ahora aparece en versiones intensas, sofisticadas y mucho más modernas.
Entre los tonos que más crecen también aparece el ciruela o berenjena, una mezcla entre violeta oscuro y rojo profundo que aporta estilo sin perder elegancia. Este color comenzó a verse sobre todo en vestidos largos, tapados de paño, prendas satinadas, maquillaje, uñas y carteras pequeñas (mini bags).
Cómo combinar los colores tendencia
La clave de esta temporada está en mezclar tonos cálidos con bases neutras para generar looks equilibrados y modernos. Los outfits demasiado rígidos pierden protagonismo y ganan espacio las combinaciones más relajadas.
Algunas de las mezclas que más se van a ver este otoño-invierno son:
- bordó + marrón chocolate
- beige + ciruela
- azul petróleo + gris humo
- verde oliva + camel
- chocolate + negro
- manteca + borgoña
- terracota + denim oscuro
En redes sociales y foros de moda también crecieron mucho las combinaciones entre negro y marrón, una mezcla que antes era considerada incorrecta y hoy aparece como una de las más elegantes para este invierno.
Otra tendencia importante será el uso de looks monocromáticos en distintos tonos de una misma familia cromática. Por ejemplo un total look chocolate, un outfit completo en color bordó, combinar el beige y camel o mezclar distintos tonos de marrones oscuros y claros.
Entre los colores que más aparecen en botas, bolsos y cinturones se destacan:
- bordó intenso
- chocolate oscuro
- verde musgo
- azul petróleo
- nude tostado
Incluso el maquillaje y las uñas acompañan esta paleta más cálida y natural, con tonos cherry, vino, moka y glossy nude como protagonistas.
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