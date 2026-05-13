Colores en tendencia para este otoño-invierno 2026

La moda llega con una fuerte renovación, los tonos tierra, los colores inspirados en la naturaleza y los rojos oscuros pisan fuerte.

El bordo profundo, los marrones cálidos y los tonos ciruela dominan la temporada.

El otoño-invierno 2026 propone una moda mucho más cálida y sofisticada. Aunque el negro sigue presente, ya no ocupa el lugar dominante que tuvo durante años. En cambio aparecen tonos más profundos, orgánicos y fáciles de combinar que aportan elegancia sin perder personalidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las nuevas tendencias mezclan inspiración natural, lujo silencioso y una estética más relajada. Los diseñadores internacionales y las marcas locales comenzaron a incorporar colores intensos, tierras pero más apagados y variantes del bordó. En pasarelas, colecciones de ropa y redes sociales, ya se repiten algunas tonalidades que prometen dominar el placard durante los próximos meses.

Durante años el negro fue el color indiscutido del invierno. Sin embargo, en 2026 aparece un nuevo protagonista que gana espacio, tanto en prendas básicas como en outfits más elegantes: el bordó profundo, también conocido como borgoña o cherry oscuro.

Este tono se convirtió en uno de los más vistos en las semanas de la moda internacionales y ya aparece en:

tapados oversized

botas largas

carteras estructuradas

sweaters tejidos

pantalones sastreros

vestidos de noche

La gran ventaja del bordó es que mantiene la elegancia del negro pero suma más calidez y sofisticación visual. Además, funciona muy bien tanto de día como de noche. Otro detalle importante es que el bordó combina prácticamente con toda la paleta protagonista del invierno 2026:

marrón chocolate

beige tostado

gris humo

azul petróleo

verde oliva

camel

blanco manteca

Incluso muchas marcas comenzaron a usarlo en total looks monocromáticos, una de las tendencias más fuertes del año.

Bordó color tendencia

Bordó, marrón y ciruela: los nuevos infaltables del placard

La temporada también consolida el regreso de los tonos tierra y de los colores inspirados en la naturaleza. El marrón chocolate aparece como el nuevo neutro estrella y se transforma en uno de los tonos más versátiles del otoño-invierno 2026.

Se ve especialmente en:

camperas de cuero

pantalones amplios

trenchs

botas gamuzadas

accesorios

conjuntos tejidos

El marrón ya no se percibe como un color aburrido o clásico. Ahora aparece en versiones intensas, sofisticadas y mucho más modernas.

Entre los tonos que más crecen también aparece el ciruela o berenjena, una mezcla entre violeta oscuro y rojo profundo que aporta estilo sin perder elegancia. Este color comenzó a verse sobre todo en vestidos largos, tapados de paño, prendas satinadas, maquillaje, uñas y carteras pequeñas (mini bags).

Tienda de ropa Imagen: Freepik

Cómo combinar los colores tendencia

La clave de esta temporada está en mezclar tonos cálidos con bases neutras para generar looks equilibrados y modernos. Los outfits demasiado rígidos pierden protagonismo y ganan espacio las combinaciones más relajadas.

Algunas de las mezclas que más se van a ver este otoño-invierno son:

bordó + marrón chocolate

beige + ciruela

azul petróleo + gris humo

verde oliva + camel

chocolate + negro

manteca + borgoña

terracota + denim oscuro

En redes sociales y foros de moda también crecieron mucho las combinaciones entre negro y marrón, una mezcla que antes era considerada incorrecta y hoy aparece como una de las más elegantes para este invierno.

Persona eligiendo ropa Pexels

Otra tendencia importante será el uso de looks monocromáticos en distintos tonos de una misma familia cromática. Por ejemplo un total look chocolate, un outfit completo en color bordó, combinar el beige y camel o mezclar distintos tonos de marrones oscuros y claros.

Entre los colores que más aparecen en botas, bolsos y cinturones se destacan:

bordó intenso

chocolate oscuro

verde musgo

azul petróleo

nude tostado

Incluso el maquillaje y las uñas acompañan esta paleta más cálida y natural, con tonos cherry, vino, moka y glossy nude como protagonistas.