Wall Street se mantiene atento a Medio Oriente y a la reunión Trump-Xi mientras el petróleo avanza + Agregar ámbito en









Las acciones tecnológicas impulsan a Wall Street, con la mirada puesta en la cumbre Trump-Xi Jinping y la tensión en Medio Oriente.

La reunión Trump-Xi mantiene en vilo al mercado. NYSE

Las acciones tecnológicas impulsan a los principales índices de Wall Street en la jornada de este miércoles, luego de las bajas registradas en la rueda previa, mientras que entre los inversores crecen las expectativas por la reunión bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping. Por su parte, el petróleo aminora las subas, aunque se mantiene en torno a u$s108, mientras el estrecho de Ormuz permanece mayormente cerrado.

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En ese marco, el Nasdaq avanza 0,3%, mientras que el S&P 500 opera casi sin variaciones y el Dow Jones cae 0,3%.

El martes, Trump dijo que no creía que necesitaría la ayuda de China para poner fin a la guerra con Irán. Sin embargo, el mercado estará atento a cualquier mención sobre el conflicto en Medio Oriente en la cumbre que tendrá lugar en Beijing a finales de esta semana.

En paralelo, algunos buques pudieron atravesar el estrecho de Ormuz, y Reuters informó el martes que tanto Irak como Pakistán llegaron a acuerdos con Irán para transportar petróleo y gas natural licuado desde el Golfo, lo que demuestra la capacidad del régimen iraní para controlar los flujos energéticos a través del estrecho.

La Agencia Internacional de la Energía afirmó durante las últimas horas que la oferta mundial de petróleo no alcanzará a satisfacer la demanda total este año, ya que la guerra está causando estragos en la producción petrolera de Medio Oriente.

En este contexto, los precios del petróleo se mantuvieron elevados: el crudo Brent se situA en u$s107,6 por barril, con una baja del 0,6% en el día, y el West Texas Intermediate (WTI), en u$s101,87 por barril, con una caída del 0,32% en el día. wall street mercados nyse.jpg Wall Street: acciones tecnológicas y petróleo en foco por Irán. NYSE Cómo opera el pretróleo en la antesala de la reunión clave China-EEUU El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, para entrega en julio, que registraba a primera hora de la mañana una caída del 1,3 % y cotizaba a u$s106, ya sube el 0,07 % y se acerca a los u$s108. De este modo, el brent recupera la tendencia alcista que ya registró ayer cuando subió el 3,42% tras considerar el presidente de EEUU, Donald Trump, inaceptable la última respuesta de Irán a su propuesta de paz y tras afirmar que el alto el fuego con este país se encuentra en "estado de soporte vital". Por su parte, el West texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también sube el 0,15%, y el barril cotiza a u$s102,23 dólares.