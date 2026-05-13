De esta manera, Warsh reemplazará a Jerome Powell como presidente de la Fed, quien finaliza su mandato este viernes.

El Senado de Estados Unidos confirmó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal. De esta forma, con 54 votos a favor y 45 votos en contra, el Senado aprobó la nominación para un mandato de 4 años, un día después de haber tratado su confirmación como miembro del Board.

Así, Warsh reemplazará a Jerome Powell como presidente de la Fed, quien finaliza su mandato este viernes. La próxima reunión del FOMC tendrá lugar entre el 16 y el 17 de junio, en la cual se conocerá la decisión de tasa de política monetaria y la actualización trimestral de las principales variables económicas del FOMC.

Al respecto, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent escribió tras conocer la noticia: " Hoy el bloque republicano, junto con los demócratas que priorizaron al país por sobre la ideología política , confirmaron al nominado de Donald Trump, Kevin Warsh, como el próximo Presidente de la Reserva Federal.

"El Presidente Warsh inaugurará un nuevo día en una institución que necesita rendición de cuentas, orientación de políticas sólidas y un renovado sentido de propósito para ayudar a guiar nuestra economía. Su presidencia abre la puerta y establece las bases para que cada familia estadounidense pueda construir y crecer en la economía más grande del mundo", completó.

La senadora Cynthia Lummis de Wyoming y fiel defensora del mundo cripto , opinó: "La Reserva Federal ha necesitado una reforma durante mucho tiempo. Con Kevin Warsh confirmado como Presidente, las empresas estadounidenses y los poseedores de activos digitales finalmente tienen un líder en la Fed que está listo para implementarla ".

El nivel actual de la tasa de interés de referencia en Estados Unidos se ubica en el rango del 3,50% al 3,75%. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) decidió mantener las tasas estables en este nivel durante su reunión del pasado 29 de abril, asi la autoridad monetaria hiló su tercera reunión consecutiva sin cambios.

Cómo llega Warsh a la Fed

Este abogado y financiero de 56 años le tocará tomar el mando del banco central en un momento clave donde hay una inflación cada vez más intensa que podría dificultar la aplicación de los recortes de tasas de interés que exige el presidente Donald Trump.

El Índice de Precios al Consumidor de EEUU aumentó 0,6% en abril, tras haber saltado 0,9% en marzo, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. En términos interanuales, el IPC avanzó 3,8% en abril (desde 3,3% en marzo), marcando el mayor aumento desde mayo de 2023.

El órgano, de mayoría republicana, había confirmado el martes a Warsh para un mandato de 14 años en la Junta de Gobernadores de la Fed, compuesta por siete miembros. Warsh, además, tomará el relevo del presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza el viernes, pero que seguirá siendo gobernador de la Fed.

El gobernador de la Fed Stephen Miran, actualmente el mayor defensor de los recortes de tasas en el banco central, dejará su puesto en la junta para dar cabida a Warsh.

Kevin Warsh se convirtió en una de las personas más jóvenes en integrar la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal entre 2006 y 2011, donde desempeñó un papel crucial y directo como el principal nexo del organismo con los mercados financieros durante la crisis de las hipotecas subprime de 2008.

Warsh trabajó previamente como banquero de inversión en Morgan Stanley y se desempeñó como asesor económico de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush. Está formado en Políticas Públicas por la Universidad de Stanford y tiene un doctorado en Derecho en Harvard.