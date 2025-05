Alemania endurece su discurso contra Israel y asegura no entender "sus objetivos en Gaza"

El canciller alemán Friedrich Merz se pronunció con contundencia respecto al conflicto en Gaza, que en las últimas semanas tiene el foco puesto en el papel de Israel, la continuidad de la guerra y la falta de ayuda humanitaria en la región. Durante su intervención en la conferencia digital "Re:publica", celebrada en Berlín, el funcionario expresó: "Lo que está haciendo ahora el ejército israelí en la Franja de Gaza - sinceramente - ya no entiendo con qué objetivo se hace .”

Merz fue más allá al señalar que, en su opinión, se cruzó una línea y que el accionar del ejército israelí implica una violación del derecho internacional humanitario . Según sostuvo, atacar a la población civil, " ya no puede justificarse como una lucha contra el terrorismo de Hamás ".

El embajador israelí en Berlín, Ron Prosor, respondió en el programa "Morgenmagazin" del canal ZDF: "Cuando Friedrich Merz lanza esta crítica a Israel, la escuchamos con mucha atención, porque él es un amigo.”

Las críticas de Merz se suman a una creciente presión internacional. Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron adoptó un tono aún más severo y calificó la situación de “vergüenza”: "Lo que hace hoy el gobierno de Benjamin Netanyahu es inaceptable. No hay agua, no hay medicinas, ya no se puede evacuar a los heridos", aseguró.

Alemania evalúa suspender el envío de armas a Israel

Las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria por parte de Israel y los reportes sobre el deterioro humanitario en Gaza generaron reacciones en la coalición de gobierno alemán. Varios legisladores del SPD, entre ellos Isabel Cademartori, pidieron suspender las exportaciones de armas hacia Israel. "Alemania no puede ser cómplice de crímenes de guerra del gobierno israelí", advirtió la diputada, y señaló que no actuar podría exponer al país ante la justicia internacional.

gaza muertos.jpg La presión contra el accionar de Israel aumentó en las últimas semanas.

Pese a estas voces críticas, desde el gobierno mantienen que no se contempla un embargo total. Así lo ratificó Wadephul durante una visita a España. "Nadie dice que la situación actual sea aceptable o que se pueda tolerar por más tiempo. Tampoco Alemania", aseguró, aunque rechazó frenar completamente las exportaciones militares.

Desde la oposición, el líder de los Verdes, Felix Banaszak, coincidió en mantener los vínculos estratégicos: "Israel ha estado amenazado desde su fundación. Está rodeado de Estados que no le desean el bien. Israel no puede quedar indefenso frente a esa amenaza."

Pese al cambio de tono, no se observa una modificación sustancial en la política oficial alemana hacia Israel. Sin embargo, el propio Wadephul aseguró que se analizan tomar medidas, aunque las mismas no fueron especificadas.